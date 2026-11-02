개그맨 김원효가 아내 심진화에게 15년 동안 선물한 명품 가방의 가격이 1억원을 넘는다고 밝혔다. / 사진=텐아시아 DB

개그맨 김원효가 아내 심진화에게 15년 동안 선물한 명품 가방의 가격이 1억원을 넘는다고 밝혔다. / 사진=KBS2 '말자쇼' 제공

개그맨 김원효가 아내 심진화에게 15년 동안 선물한 명품 가방의 가격이 1억원을 넘는다고 밝혔다.2일 방송되는 KBS2 '말자쇼'는 '남편들도 할 말 있다' 특집으로 꾸며진다. 이날 방송에는 KBS 22기 공채 개그맨 김원효와 송준근이 출연해 MC 정범균과 결혼 생활에 관한 이야기를 나눈다.김원효는 아내 심진화와 영화관에서 결혼식을 올렸던 당시를 떠올린다. 영화관을 예식 장소로 선택한 이유부터 결혼식 당일 동료 개그맨 허경환 때문에 곤란했던 일까지 공개한다.특히 김원효는 결혼기념일마다 심진화에게 명품 가방을 선물한다고 밝혀 출연진을 놀라게 한다. 15년 동안 선물한 가방의 누적 금액만 약 1억원이 넘는다는 설명이다. 김원효는 "평생 함께한다는 사람한테 1억도 못 써요?"라고 말한다. 이를 들은 현장의 남편들은 부담스럽다는 반응을 보인다.아내에게 거액의 선물을 해온 김원효지만 결혼 생활이 늘 순탄했던 것은 아니다. 그는 과거 심진화에게 이혼당할 뻔한 적이 있다고 고백한다. 구체적인 사연은 방송에서 공개될 예정이다.이날 정범균과 송준근은 김원효의 신인 시절 일화도 폭로한다. KBS 공채 22기 동기인 세 사람은 과거 함께 활동하면서 겪었던 일들을 이야기한다.송준근은 결혼 생활에서 갈등을 피하는 자신만의 방법을 소개한다. 과거 정범균과 같은 아파트에 살던 시절 분리수거장에서 자주 마주쳤다며, 짧은 시간이나마 남편들끼리 여유를 즐겼던 경험을 전한다. 또한 중학교 2학년 딸을 둔 아버지로서 사춘기 자녀와 다투지 않고 소통하는 방법도 공개한다.김원효와 송준근이 출연하는 '말자쇼'는 2일 오후 9시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr