82메이저 / 사진=그레이트엠엔터테인먼트

82메이저 / 사진=그레이트엠엔터테인먼트

그룹 82메이저(82MAJOR)가 미국 투어에 나선다. 일부 도시 공연은 이미 매진되며 현지 팬들의 관심을 모으고 있다.82메이저는 오는 17일부터 12월 19일까지 미국에서 '82CLUB : out of control TOUR in the United States'를 개최한다. 이번 투어를 통해 미국 각지의 팬들과 만날 예정인 가운데 올랜도, 뉴욕, 캔자스시티, 댈러스 공연이 매진됐다.아시아에서도 공연을 이어간다. 82메이저는 오는 8일 대만 타이베이 클래퍼 스튜디오에서 '82CLUB : out of control'을 개최한다. 내년 1월 10일과 11일에는 일본 시부야 스트림 홀에서 같은 공연을 선보일 예정이다.앞서 82메이저는 지난달 24~25일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 여섯 번째 단독 콘서트 '82CLUB : out of control'을 열었다. 해당 공연은 티켓 예매가 시작된 직후 전석 매진을 기록했다.당시 멤버들은 기존 대표곡을 비롯해 미발매 신곡, 유닛 무대 등 다양한 구성으로 공연을 채웠다. 디제잉을 접목한 무대에서는 콘서트장을 클럽처럼 꾸몄으며, 관객들은 노래를 따라 부르며 호응했다. 멤버들은 라이브와 퍼포먼스를 앞세워 공연 내내 에너지를 이어갔다.서울에서 단독 콘서트를 마친 82메이저는 대만과 미국, 일본으로 활동 무대를 넓힌다. 연이은 해외 공연을 통해 현지 팬들과의 접점을 늘리고 공연 중심의 활동을 이어갈 계획이다.한편 82메이저는 2일 일본 도쿄 에비스 더 가든 룸에서 '2026 82MAJOR 2nd FANMEETING in JAPAN 82 Office : Vacation'을 개최한다. 이번 팬미팅은 하루 동안 총 2회 진행된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr