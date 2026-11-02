고(故) 박지선이 세상을 떠난 지 6년이 흘렀다./사진=텐아시아DB, SNS
고(故) 박지선이 세상을 떠난 지 6년이 흘렀다./사진=텐아시아DB, SNS
'멋쟁이 희극인' 고(故) 박지선이 세상을 떠난 지 6년이 흘렀다.

박지선은 2020년 11월 2일 서울 마포구 자택에서 모친과 함께 숨진 채 발견됐다. 향년 36세. 자신의 생일을 하루 앞두고 전해진 비보였기에 대중의 슬픔과 안타까움은 더욱 컸다.

평소 지병을 앓았던 고인은 생전 증세가 악화하며 극심한 고통에 시달렸던 것으로 알려졌다. 비보가 전해진 후 수많은 동료와 팬들이 깊은 애도를 표했고, 6년의 세월이 흐른 지금까지도 그리움의 발길은 이어지고 있다.
고(故) 박지선이 세상을 떠난 지 6년이 흘렀다./사진=텐아시아DB, SNS
고(故) 박지선이 세상을 떠난 지 6년이 흘렀다./사진=텐아시아DB, SNS
KBS 22기 공채 개그맨 동기인 김원효는 기일을 하루 앞둔 지난 1일 고인의 납골당을 방문했다. 김원효는 자신의 SNS에 납골당 사진을 게재하며 "잘 있었어? 오빠가 조금 바빠서 하루 일찍 왔다. 자주 못 와서 미안해"라고 안부를 물었다. 이어 "너도 위에서 잘 보고 있지? 요즘 동기들이 다들 잘하고 있거든. 잘 지켜봐 줘"라는 애틋함을 표했다.

1984년생인 박지선은 고려대학교 교육학과를 졸업한 뒤 2007년 KBS 22기 공채 코미디언으로 연예계에 데뷔했다. KBS2 '개그콘서트'에서 유쾌한 웃음을 선사하며 큰 사랑을 받았고, 시트콤 '하이킥! 짧은 다리의 역습'을 통해 연기에 도전하기도 했다. 재치 넘치는 입담과 배려 깊은 진행 실력으로 각종 제작발표회와 쇼케이스 MC로도 맹활약했다.

고인은 직접 쓴 글 95편을 엮은 책 '멋쟁이 희극인'을 남기기도 했다. KBS 22기 동기들은 매년 정기적으로 모여 고인의 부친을 찾는 등 여전히 끈끈한 의리로 고인을 기리고 있다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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