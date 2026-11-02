고(故) 박지선이 세상을 떠난 지 6년이 흘렀다./사진=텐아시아DB, SNS

고(故) 박지선이 세상을 떠난 지 6년이 흘렀다./사진=텐아시아DB, SNS

'멋쟁이 희극인' 고(故) 박지선이 세상을 떠난 지 6년이 흘렀다.박지선은 2020년 11월 2일 서울 마포구 자택에서 모친과 함께 숨진 채 발견됐다. 향년 36세. 자신의 생일을 하루 앞두고 전해진 비보였기에 대중의 슬픔과 안타까움은 더욱 컸다.평소 지병을 앓았던 고인은 생전 증세가 악화하며 극심한 고통에 시달렸던 것으로 알려졌다. 비보가 전해진 후 수많은 동료와 팬들이 깊은 애도를 표했고, 6년의 세월이 흐른 지금까지도 그리움의 발길은 이어지고 있다.KBS 22기 공채 개그맨 동기인 김원효는 기일을 하루 앞둔 지난 1일 고인의 납골당을 방문했다. 김원효는 자신의 SNS에 납골당 사진을 게재하며 "잘 있었어? 오빠가 조금 바빠서 하루 일찍 왔다. 자주 못 와서 미안해"라고 안부를 물었다. 이어 "너도 위에서 잘 보고 있지? 요즘 동기들이 다들 잘하고 있거든. 잘 지켜봐 줘"라는 애틋함을 표했다.1984년생인 박지선은 고려대학교 교육학과를 졸업한 뒤 2007년 KBS 22기 공채 코미디언으로 연예계에 데뷔했다. KBS2 '개그콘서트'에서 유쾌한 웃음을 선사하며 큰 사랑을 받았고, 시트콤 '하이킥! 짧은 다리의 역습'을 통해 연기에 도전하기도 했다. 재치 넘치는 입담과 배려 깊은 진행 실력으로 각종 제작발표회와 쇼케이스 MC로도 맹활약했다.고인은 직접 쓴 글 95편을 엮은 책 '멋쟁이 희극인'을 남기기도 했다. KBS 22기 동기들은 매년 정기적으로 모여 고인의 부친을 찾는 등 여전히 끈끈한 의리로 고인을 기리고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr