2일 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'에서는 불륜 조사를 의뢰한 여성의 정체를 둘러싼 사건이 공개된다. / 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

2일 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'에서는 불륜 조사를 의뢰한 여성의 정체를 둘러싼 사건이 공개된다. / 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

피부과 원장 남편의 불륜을 조사해 달라던 처제가 알고 보니 존재하지 않는 인물이었다. 자신을 처제라고 소개한 여성은 남편의 내연녀를 찾아가 아내 행세까지 한 것으로 드러났다.2일 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'에서는 불륜 조사를 의뢰한 여성의 정체를 둘러싼 사건이 공개된다.이날 '사건 수첩'에는 언니의 남편이 바람을 피우고 있다며 탐정단을 찾아온 여성이 등장한다. 그는 피부과 원장인 형부가 주차장에서 다른 여성과 만나는 모습을 목격했고, 사진까지 촬영했다고 주장한다.의뢰인에 따르면 언니는 남편의 외도 사실을 알고도 "한 번 실수로 이혼할 생각은 없다"는 입장이었다. 다만 10년 동안 함께 살아온 자신을 두고 남편이 만난 여성이 누구인지는 알고 싶어 했다고 한다.탐정단이 조사한 결과, 피부과 원장의 내연녀는 그보다 20살 어린 25세 모델이었다. 해당 여성은 원장을 "나만의 ATM"이라고 부르며 그에게 받은 돈으로 유흥업소를 드나드는 등 생활을 이어가고 있었다.조사 결과를 전달받은 의뢰인은 언니와 함께 내연녀를 만나 관계를 정리했다고 알렸다. 사건은 그렇게 마무리되는 듯했다. 그러나 두 달 뒤 또 다른 여성이 남편의 외도가 의심된다며 탐정단을 찾아왔다. 새 의뢰인의 남편 역시 앞서 조사했던 피부과 원장이었다.더욱 놀라운 사실은 새 의뢰인에게 여동생이 없다는 점이었다. 앞서 처제라고 주장하며 탐정단을 찾아왔던 여성은 실제 가족이 아니었던 것이다. 의문의 여성은 탐정단에 의뢰할 때는 처제라고 소개했지만, 원장의 내연녀를 찾아갔을 때는 아내인 척하며 관계를 정리한 것으로 밝혀진다.탐정단은 이 여성이 피부과 원장의 또 다른 내연녀일 가능성을 의심한다. 신분까지 속여 가며 불륜 조사를 의뢰하고 다른 여성을 떼어놓으려 했던 이유가 무엇인지는 방송에서 공개될 예정이다.한편 이날 방송에는 조나단이 일일 탐정으로 출연한다. 사건을 접한 조나단은 "이게 다 실화 아니냐"며 놀라움을 드러낸다. 이어 여동생 파트리샤의 남편이 외도하는 모습을 목격한다면 어떻게 하겠느냐는 질문을 받는다. 조나단은 "알려주면 진짜 상처인데 어떡하냐"며 고민하다가 "무조건 제가 다 해결한다"고 답한다.그는 "본인이 스스로 실토하게 만들어 철저히 파트리샤에게 득이 되도록 이혼하게 하겠다. 더 이상 동생 근처에 얼씬도 못하게 하겠다"며 단호한 태도를 보인다. 이에 유인나는 조나단이 정작 자신의 연애는 동생에게 매번 들킨다고 폭로한다. 유인나가 목격한 조나단의 연애 모습도 이날 방송에서 공개된다.'탐정들의 영업비밀'은 2일 오후 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr