이재욱이 '꿀알바'에서 혁준 역을 맡았다. / 사진제공=넷플릭스

이재욱이 '꿀알바'에서 혁준 역을 맡았다. / 사진제공=넷플릭스

배우 이재욱이 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'에서 빚에 쫓기는 청년으로 등장해 이전 작품과 다른 모습을 보여줬다.지난달 30일 공개된 넷플릭스 '꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 고액 아르바이트를 소개하는 수상한 인력사무소에서 벌어지는 이야기를 다룬 생계형 호러 시리즈다. 이재욱은 거액의 빚을 떠안고 인력사무소를 찾는 혁준 역으로 출연했다.'꿀알바'는 공개 직후 넷플릭스 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 1위를 차지했다. OTT 시청 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 지난 1일 기준 넷플릭스 TV쇼 부문 월드와이드 순위에서는 2위에 올랐다. 한국과 프랑스, 독일, 홍콩, 말레이시아 등 86개국에서 넷플릭스 TOP 10에 이름을 올렸다.극 중 혁준은 빚을 해결하기 위해 고액 아르바이트에 뛰어들지만 예상치 못한 사건들을 겪으며 위험에 처한다. 이재욱은 위협적인 상황에 놓인 혁준이 두려워하고 불안해하는 모습을 연기했다. 살아남기 위해 비굴한 태도를 보이다가도 위기에 맞서는 등 상황에 따라 달라지는 인물의 모습을 보여줬다.특히 이재욱은 낯선 상황을 마주할 때마다 달라지는 표정과 눈빛으로 혁준의 심리 변화를 나타냈다. 두려움에 흔들리면서도 쉽게 포기하지 않는 인물의 모습을 통해 극의 긴장감을 높였다.앞서 '닥터 섬보이'에서 다정한 캐릭터를 연기했던 이재욱은 이번 작품에서 공포에 휩싸인 청년으로 등장했다. 로맨스에 이어 호러 장르에도 도전하며 기존과 다른 연기를 선보였다.'꿀알바'는 넷플릭스에서 공개 중이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr