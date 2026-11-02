가수 마크 / 사진=마크 공식 SNS 캡처

그룹 NCT 출신 마크가 새 싱글을 발표하며 독자 행보를 이어간다.마크의 독립 레이블 어퍼룸(Upper Room)은 2일 공식 채널을 통해 오는 6일 새 싱글 'Happiest'(해피스트)를 발매한다고 밝혔다. 지난 9월 발표한 첫 독립 싱글 'My Friend'(마이 프렌드) 이후 약 2개월 만의 신곡이다.마크는 지난달 말부터 '무엇이 당신을 행복하게 하나요?'(What makes you happy?)라는 질문을 내세워 신곡을 예고해 왔다. 자신의 인스타그램에 해당 질문을 올린 데 이어 여러 인물이 같은 질문을 던지는 영상을 공개하며 궁금증을 높였다.이번에 공개된 티저 영상에는 신곡의 일부가 담겼다. 함께 공개된 사진에서 마크는 데님 재킷을 입고 무대처럼 꾸며진 공간에 등장했다. 신곡의 구체적인 장르와 뮤직비디오 공개 여부 등은 아직 알려지지 않았다.마크는 지난 4월 SM엔터테인먼트와의 전속계약을 종료하고 NCT를 탈퇴했다. 이후 6월 독립 레이블 어퍼룸을 설립하고 9월 첫 싱글 'My Friend'를 발표했다. 약 2개월 만에 두 번째 신곡을 선보이는 마크가 이번에는 어떤 음악을 들려줄지 관심이 쏠린다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr