세븐틴 / 사진=플레디스 엔터테인먼트

그룹 세븐틴(SEVENTEEN)의 소속사 플레디스 엔터테인먼트가 군 복무 중인 멤버들을 향한 악의적인 조롱과 비방에 강경 대응을 예고했다.플레디스 엔터테인먼트는 2일 공식 팬 커뮤니티 위버스를 통해 아티스트 권익 침해 관련 법적 대응 상황을 알렸다. 소속사는 "최근 SNS 및 온라인 커뮤니티 등을 중심으로 당사 소속 아티스트에 대한 악의적인 비방과 인신공격, 허위사실 유포 및 명예훼손성 게시물이 확산되고 있음을 확인했다"라고 밝혔다.특히 멤버들의 군 복무를 소재로 한 악성 게시물을 집중적으로 살펴보고 있다. 소속사는 "특히 아티스트 개인 및 군 복무 등을 소재로 사실관계를 왜곡하거나, 영상 및 이미지를 악의적으로 편집하여 아티스트를 비하하고 희화화하는 행위에 대해서도 면밀히 모니터링하고 있다"라고 설명했다.현재 세븐틴은 멤버 8명이 병역 의무를 이행하고 있다. 원우, 버논, 민규는 사회복무요원으로 복무 중이며 우지, 호시, 도겸은 육군 현역으로 군 생활을 이어가고 있다. 승관과 디노는 지난달 26일 나란히 입대했으며, 기초군사훈련을 마친 뒤 군악대에서 복무할 예정이다. 앞서 정한은 지난 6월 25일 소집해제됐다.플레디스 측은 "현재 병역 의무를 성실히 이행 중인 멤버들을 향한 악의적인 조롱과 비방은 아티스트의 명예를 훼손할 뿐 아니라 안정적인 군 복무 환경에도 피해를 끼칠 수 있는 심각한 사안"이라고 강조했다.이어 악성 게시물과 댓글을 상시 모니터링하며 증거를 확보하고 있다고 설명했다. 위법성이 확인될 경우 민·형사상 법적 조치를 취하겠다는 방침이다. X(옛 트위터)와 인스타그램 등 SNS에서 악의적인 콘텐츠를 제작하거나 퍼뜨리는 계정도 대응 대상이다. 소속사는 게시물을 삭제하더라도 법적 책임을 피할 수 없다는 점을 분명히 했다.악성 게시물의 최초 작성자뿐 아니라 이를 의도적으로 퍼뜨린 이용자에게도 책임을 묻겠다는 입장이다. 소속사는 "당사는 소속 아티스트의 권익을 보호하기 위해, 악의적인 비방과 명예훼손 행위에 대해서는 최초 제작자 및 게시자뿐 아니라 악의적인 유포자에 대해서도 선처나 합의 없는 무관용 원칙에 따라 엄정하게 대응할 방침"이라고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr