배우 차정원이 김나라의 특별한 결혼식을 찾았다. / 사진=차정원 SNS

배우 차정원이 '킬잇' 우승자 김나라의 결혼식에 참석했다. 차정원 역시 오는 12월 배우 하정우와 결혼을 앞두고 있어 더욱 눈길을 끈다.차정원은 1일 자신의 SNS에 "나라의 결혼식, 행복"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 두 사람은 tvN 예능 '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'(이하 '킬잇')을 통해 인연을 맺었다. 당시 차정원은 멘토로 출연했으며 김나라는 최종 우승을 차지했다.공개된 사진 속 차정원은 카멜색 코트에 검은색 머플러를 매치한 하객 패션을 선보였다. 결혼식의 주인공인 김나라는 아이보리색 웨딩드레스를 입고 등장했다. 검은색 턱시도를 차려입은 배우자와 함께한 모습도 담겼다.김나라는 이날 8년간 교제해 온 동성 연인과 논밭에서 특별한 결혼식을 올렸다. 앞서 그는 지난달 20일 SNS에 "논에서 결혼하는 사람이 있다고? 그게 나야"라며 결혼 소식을 알렸다. 평소 결혼식에 대한 로망은 크지 않았지만 두 사람만의 방식으로 특별한 날을 기념하고 싶었다고 밝혔다.김나라의 결혼 계획은 지난 7월 '킬잇' 우승 당시에도 언급된 바 있다. 그는 우승 소감에서 "언제나 저의 가장 멋진 파트너이자 매니저인 저의 여자친구 너무 고맙다"며 "지금까지는 돈 때문에 미뤄왔다고 생각하는 결혼식을 꼭 올리고 싶다"고 말해 화제를 모았다.한편 차정원도 오는 12월 13일 서울의 한 호텔에서 하정우와 비공개 결혼식을 올릴 예정이다. 두 사람은 올해 2월 열애를 인정했으며 2020년 선후배로 만나 약 6년간 교제해 온 것으로 알려졌다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr