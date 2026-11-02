'재혼 황후'가 11월 4일 공개된다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후'가 11월 4일 공개된다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 주지훈이 아내 신민아를 두고 이세영에게 마음을 빼앗긴다. 남편의 배신에 직면한 신민아 앞에는 이종석이 나타나 새로운 사랑을 예고한다.오는 4일 공개되는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 출신 라스타(이세영 분)에게 마음을 빼앗긴 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받으면서 시작되는 로맨스 판타지다. 나비에는 이혼을 받아들이는 조건으로 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하며 새로운 국면을 맞는다.공개된 1~4회 스틸컷에는 네 인물의 엇갈린 관계가 담겼다. 황후 나비에의 손을 잡고 있으면서도 라스타에게 시선을 빼앗긴 소비에슈의 모습이 눈길을 끈다. 한때 다정했던 부부 사이에 균열이 생기기 시작한 것이다.반면 하인리는 나비에 앞에 무릎을 꿇고 파란 장미를 건네며 적극적으로 마음을 표현한다. 다른 여인에게 흔들리는 남편 소비에슈와 나비에만을 바라보는 하인리의 모습이 대비되며 앞으로 펼쳐질 삼각관계에 궁금증을 더한다.또 다른 스틸에는 과거 다정했던 나비에와 소비에슈의 모습도 담겼다. 서로를 향해 애정을 드러내던 두 사람은 시간이 흐르며 차가운 눈빛으로 마주하게 된다. 정부를 들이지 않겠다는 약속을 저버린 소비에슈의 선택이 두 사람의 관계를 어떻게 무너뜨릴지 관심이 쏠린다.이들의 관계를 뒤흔드는 라스타의 모습도 확인할 수 있다. 도망 노예 출신인 라스타는 황제 소비에슈의 마음을 사로잡으며 황실의 새로운 갈등을 불러오는 인물이다. 갑작스럽게 찾아온 행복에 들뜬 라스타가 황후 나비에와 어떤 대립을 펼칠지도 관전 포인트다.신민아는 남편의 배신에도 품위를 잃지 않는 황후 나비에를, 주지훈은 오랜 약속을 깨고 다른 여인에게 빠지는 황제 소비에슈를 연기한다. 이종석은 나비에에게 거침없이 다가가는 왕자 하인리로, 이세영은 황실의 판도를 뒤흔드는 라스타로 변신한다.네 사람의 사랑과 배신, 욕망이 얽히면서 황실의 관계에도 변화가 찾아올 전망이다. 특히 이혼을 통보받은 나비에가 하인리와의 재혼을 요구하며 자신의 운명을 어떻게 바꿔나갈지 주목된다.'재혼 황후'는 오는 4일 1~4회를 공개하며, 이후 매주 수요일 2회씩 총 10개 에피소드로 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr