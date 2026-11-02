김나라가 동성 연인과 결혼식을 올렸다. / 사진=SNS
김나라가 동성 연인과 결혼식을 올렸다. / 사진=SNS
tvN 서바이벌 프로그램 '킬잇' 우승자 김나라가 8년간 교제해 온 동성 연인과 결혼식을 올렸다.

김나라는 지난 1일 자신의 SNS를 통해 결혼식 현장이 담긴 사진과 영상을 공개했다. 공개된 사진과 영상에는 논을 배경으로 야외 결혼식을 올리는 두 사람의 모습이 담겼다.

앞서 김나라는 결혼식을 하루 앞둔 지난달 31일에도 SNS에 장문의 글을 게재하며 결혼 소식을 알린 바 있다. 그는 "로드맵은 없고 우리 둘만 있으면 돼"라며 "서로를 사랑하고 우리의 자리를 위해 싸우고 우리 자신으로서 존재한 8년이 지난 후 우리는 내일 결혼할 거야"라고 밝혔다.

한국에서 동성 간 혼인이 법적으로 인정되지 않는 상황에 대한 생각도 전했다. 김나라는 "우리의 사랑을 축하하기 위해 허락이 필요하지 않다. 세상이 따라잡을 때까지 기다리지 않을 것"이라고 말했다.
김나라가 동성 연인과 결혼식을 올렸다. / 사진=SNS
김나라가 동성 연인과 결혼식을 올렸다. / 사진=SNS
한편 김나라는 지난 7월 종영한 '킬잇'에서 최종 우승을 차지하며 이름을 알렸다. 이후 오랜 시간 교제한 동성 연인과 결혼을 발표한 데 이어 실제 예식 현장까지 공개하며 새로운 출발을 알렸다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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