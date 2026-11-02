김나라가 동성 연인과 결혼식을 올렸다. / 사진=SNS

김나라가 동성 연인과 결혼식을 올렸다. / 사진=SNS

tvN 서바이벌 프로그램 '킬잇' 우승자 김나라가 8년간 교제해 온 동성 연인과 결혼식을 올렸다.김나라는 지난 1일 자신의 SNS를 통해 결혼식 현장이 담긴 사진과 영상을 공개했다. 공개된 사진과 영상에는 논을 배경으로 야외 결혼식을 올리는 두 사람의 모습이 담겼다.앞서 김나라는 결혼식을 하루 앞둔 지난달 31일에도 SNS에 장문의 글을 게재하며 결혼 소식을 알린 바 있다. 그는 "로드맵은 없고 우리 둘만 있으면 돼"라며 "서로를 사랑하고 우리의 자리를 위해 싸우고 우리 자신으로서 존재한 8년이 지난 후 우리는 내일 결혼할 거야"라고 밝혔다.한국에서 동성 간 혼인이 법적으로 인정되지 않는 상황에 대한 생각도 전했다. 김나라는 "우리의 사랑을 축하하기 위해 허락이 필요하지 않다. 세상이 따라잡을 때까지 기다리지 않을 것"이라고 말했다.한편 김나라는 지난 7월 종영한 '킬잇'에서 최종 우승을 차지하며 이름을 알렸다. 이후 오랜 시간 교제한 동성 연인과 결혼을 발표한 데 이어 실제 예식 현장까지 공개하며 새로운 출발을 알렸다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr