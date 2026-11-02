[사진 제공 = 월트디즈니 컴퍼니 코리아]

배우 이세영이 ‘재혼 황후’를 통해 또 한 번 연기 스펙트럼을 확장한다.이세영은 오는 4일 공개되는 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’에 출연한다. ‘재혼 황후’는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 허가를 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.극 중 이세영은 도망 노예 출신이자 황제의 정부 ‘라스타’를 연기한다. 라스타는 이제껏 누리지 못한 것들을 경험하게 되면서 욕망에 사로잡혀 여러 가지 악행을 저지르게 되는 인물이다.이세영은 크고 뚜렷한 눈망울로 원작 속 ‘라스타’와 높은 싱크로율을 자랑한 것은 물론, 예고편 속 “언니…라고 불러도 괜찮을까요?”라는 대사 한마디로 보는 이들의 분노를 유발했다. 또한 이번 작품에서 그는 시시각각 변하는 상황 속 변주하는 인물의 감정선을 섬세하게 그려내며 극의 깊이를 더할 예정이라고 해 더욱 기대를 모은다.그동안 이세영은 ‘옷소매 붉은 끝동’, ‘열녀박씨 계약결혼뎐’, ‘사랑 후에 오는 것들’, ‘모텔 캘리포니아’ 등 다양한 플랫폼의 작품에서 안정적인 연기를 선보였다. 사극과 현대극, 판타지까지 폭넓은 장르를 섭렵하고 있는 이세영이 ‘재혼 황후’에서는 어떤 모습을 보여줄지 궁금해진다.한편, 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’는 오는 4일 1~4부 공개를 시작으로, 매주 수요일 2개씩 총 10개의 에피소드로 전 세계 시청자들과 만난다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr