배윤규가 '사랑이 온다'에서 한규오 역을 맡았다. / 사진=KBS '사랑이 온다' 방송 화면 캡처

배윤규가 '사랑이 온다'에서 한규오 역을 맡았다. / 사진=KBS '사랑이 온다' 방송 화면 캡처

배우 배윤규가 '사랑이 온다'에서 연인과 미래를 약속했지만, 가족의 반대와 과거 인연의 등장으로 난처한 상황에 놓였다.지난 1일 방송된 KBS 드라마 '사랑이 온다' 27회에서 한규오(배윤규 분)는 희나(정보민 분)와 둘만의 언약식을 진행했다. 두 사람은 조부모의 사진 앞에서 캔 고리 반지를 나눠 끼며 서로의 곁을 지키기로 약속했다. 동생 규서(박수오 분)는 희나가 보낸 사진을 통해 이 사실을 알게 됐다. 규서는 형을 끌어안으며 축하했고, 규오는 반지를 보여주며 "짱 멋지지?"라고 자랑했다.하지만 조카 한결(윤하빈 분)은 두 사람의 관계를 반대했다. 규오가 "내가 니네 담임쌤 남자친구면 어떨 거 같애?"라고 묻자, 한결은 "권희나 쌤은 나중에 나랑 결혼할 거야"라고 답했다. 예상치 못한 대답에 규오는 마시던 커피를 뿜었다. 여기에 석중(류승수 분)까지 "결이가 먼저래!! 규오 너는 다른 사람 찾아봐!!"라며 한결의 편을 들었다.가족들의 반대에 당황한 가운데 희나에게도 문제가 생겼다. 희나를 찾아온 민주(전혜지 분)는 규오의 과거를 언급하며 그의 행방을 물었다. 희나는 캔 고리 반지를 보여주며 규오와의 관계를 알렸지만, 민주는 이를 혜숙(김경화 분)에게 전했다.이후 혜숙은 희나가 근무하는 학교를 찾아갔다. 혜숙은 학생들과 학부모들이 지켜보는 앞에서 규오를 비난했고, 희나에게도 모욕적인 말을 쏟아냈다. 규오와 미래를 약속한 희나는 예상치 못한 상황에 상처를 받았다.희나는 규오에게 이 사실을 알리지 않은 채 그의 매장을 방문했다. 눈물 자국을 화장으로 가리고 밝은 표정을 지으려 했지만, 평소와는 다른 모습이었다. 희나는 규오에게 "나 좀 안아 줄 수 있어?"라고 부탁했다.규오는 갑작스러운 요청에 당황했지만 이내 희나를 끌어안았다. 수찬(이도한 분)이 주변 사람들의 시선을 의식해 두 사람을 떼어놓으려 했으나 규오는 희나를 계속 안고 등을 두드렸다. 규오는 희나가 겪은 일을 알지 못했지만, 평소와 다른 모습을 보고 걱정했다.배윤규는 희나와의 언약식에 기뻐하는 모습부터 조카의 반대에 당황하는 장면까지 다양한 반응을 보여줬다. 이후 희나가 매장을 찾아온 장면에서는 걱정스러운 표정으로 연인을 살피는 규오의 모습을 그렸다.규오와 희나가 서로의 마음을 확인한 가운데 주변 인물들의 반대가 이어지고 있다. 특히 규오가 아직 희나에게 벌어진 일을 모르고 있어 두 사람의 관계가 어떻게 전개될지 주목된다.'사랑이 온다'는 매주 토, 일 오후 8시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr