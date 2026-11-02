'신의 구슬'이 12월 방영된다. / 사진제공=JTBC '신의 구슬'

'신의 구슬'이 12월 방영된다. / 사진제공=JTBC '신의 구슬'

매각 이슈로 안팎의 관심이 쏠린 JTBC가 안보현과 이성민을 앞세운 신작 사극으로 시청자 공략에 나선다. 오는 12월 첫 방송되는 '신의 구슬'에서 두 배우는 세대를 뛰어넘는 전우 호흡을 선보인다. 방송사를 둘러싼 불확실성이 이어지는 가운데, 안보현과 이성민이 JTBC의 새 기대작을 이끌며 흥행에 힘을 보탤 수 있을지 주목된다.오는 12월 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '신의 구슬'은 30여 년간 이어진 몽골과의 전쟁으로 패색이 짙어진 1258년 고려를 배경으로 한다. 나라를 지킬 성물 관음보주를 찾아 전쟁터로 뛰어든 호송대의 사투와 이들을 구하려는 황녀의 이야기를 그린 작품이다. '재벌집 막내아들', '더블유(W)', '그녀는 예뻤다' 등을 연출한 정대윤 감독과 '정도전', '녹두꽃', '어셈블리' 등을 집필한 정현민 작가가 제작진으로 참여했다. 안보현, 이성민을 비롯해 수현, 하윤경, 윤균상 등이 출연한다.공개된 스틸컷에는 관음보주 호송 작전을 수행하는 백결(안보현 분)과 최구(이성민 분)의 모습이 담겼다. 함께 임무에 나서는 모습부터 서로 팽팽하게 맞서는 순간까지 포착돼 두 사람의 관계에 궁금증을 더한다.안보현이 연기하는 백결은 왕실 친위대 견룡군 출신으로, 관음보주 호송대의 도령(특임지휘관)을 맡은 인물이다. 황제의 딸을 사랑하는 청년 장수이기도 하다. 강한 의지와 패기를 지닌 그는 자신만의 방식으로 임무를 이끌려 하지만, 야별초와 함께 작전에 나서면서 예상치 못한 갈등에 부딪힌다.이성민은 고려의 특수부대 격인 야별초를 이끄는 별초장 최구로 분한다. 수많은 전장을 누빈 베테랑 장수인 최구는 경험이 부족한 젊은 지휘관 백결과 함께 관음보주를 호송하게 된다. 냉철한 판단력과 풍부한 실전 경험을 지닌 만큼 백결과는 전투 방식부터 임무를 대하는 태도까지 차이를 보인다.두 사람은 백성과 군사들에게 마지막 희망과도 같은 관음보주를 무사히 가져와야 한다는 공동의 목표를 지녔다. 그러나 서로 다른 신념과 경험 탓에 사사건건 충돌한다. 목숨이 걸린 전장에서 대립하던 두 사람이 어떻게 신뢰를 쌓고 한 팀으로 거듭날지가 주요 관전 포인트다.제작진은 "안보현과 이성민은 각기 다른 개성과 무게감을 지닌 백결과 최구를 완벽하게 소화하며 최고의 연기 호흡을 보여줬다"며 "나라를 지키기 위해 험난한 호송 작전에 나선 두 사람이 끊임없이 부딪치면서도 하나의 목표를 향해 공조해 나가는 과정이 흥미롭게 펼쳐질 것"이라고 전했다.'신의 구슬'은 오는 12월 첫 방송되며, 아마존 프라임 비디오를 통해 전 세계 시청자들과 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr