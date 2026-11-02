2일 故 최불암의 발인식이 진행됐다. / 사진=텐아시아DB

2일 故 최불암의 장례 미사가 진행됐다. / 사진=텐아시아DB

최불암이 향년 87세의 나이로 별세했다. / 사진=텐아시아DB

배우 고(故) 최불암이 가족과 동료 배우들의 배웅 속 마지막 길에 올랐다.2일 오전 7시 40분 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에서 최불암의 발인식이 엄수됐다. 유족과 동료들이 고인에게 마지막 인사를 건넸다.현장에는 배우 김혜수, 신현준, 정준호를 비롯해 방송인 안현모, 김경란 등이 참석했다. 특히 김혜수는 고인을 떠나보내며 바닥에 주저앉아 오열했다. 신현준 역시 눈물을 흘렸으며, 운구차가 떠날 때까지 자리를 지키며 고개를 숙였다.김혜수는 장례 기간에도 빈소를 지키며 유족을 챙겼다. 조문객들의 신발을 직접 정리하는가 하면, 고인의 아내인 배우 김민자를 부축하기도 했다. 발인식에서도 김혜수는 김민자의 곁을 지켰으며, 김민자는 눈물을 닦으며 남편의 마지막 길을 지켜봤다.발인식 이후 서울 영등포구 여의도성당에서는 염수정 추기경의 집전으로 장례미사가 진행됐다. 고인과 생전 가까운 사이였던 팝페라 테너 임형주는 추모곡 '아베 마리아'를 부르며 애도했다. 조가를 부른 뒤 임형주는 눈물을 닦으며 감정을 추스르는 모습을 보였다. 임형주는 평소 최불암을 이모부라고 부를 만큼 가까운 사이였다고. 그는 고인의 별세 소식을 접한 뒤 SNS를 통해 슬픔을 표현하기도 했다.장례미사를 마친 운구 행렬은 서울 중구 무교동에 있는 초록우산 본부로 향했다. 장지로 향하기 전 재단에 들러달라는 고인의 생전 뜻에 따른 것이다. 최불암은 1985년부터 초록우산 전국후원회장을 맡아 어린이와 청소년을 위한 후원 활동을 이어왔다. 고인의 장지는 경기도 파주시 동화경모공원이다.최불암은 지난달 29일 밤 서울 강서구의 한 병원에서 향년 87세의 나이로 별세했다. 지난해 3월 허리디스크 수술을 받은 뒤 재활 치료를 이어왔으나 최근 건강 상태가 악화된 것으로 알려졌다.지난달 30일부터 마련된 빈소에는 연예계 선후배들의 조문이 이어졌다. MBC '전원일기'에서 오랜 시간 호흡을 맞춘 김혜자, 고두심, 유인촌, 이계인 등을 비롯해 나문희, 차인표, 박상원 등 동료 배우들이 고인을 추모했다.'전원일기'에서 고인과 22년간 부부로 호흡을 맞춘 김혜자는 "곧 만나요"라고 말해 눈물을 자아냈다. 드라마 '그대 그리고 나'에서 부자 사이로 출연했던 차인표는 고인이 후배 배우들을 인격적으로 대해줬다며 존경심을 나타냈다.최불암은 1959년 연극 '햄릿'으로 데뷔해 MBC '수사반장'의 박영한 반장, '전원일기'의 김 회장 역으로 사랑받았다. KBS '한국인의 밥상'을 14년간 진행하며 시청자들과 만났다. 정부는 고인의 대중문화예술 발전에 대한 공로를 인정해 지난달 30일 금관문화훈장을 추서했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr