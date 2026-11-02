홍윤화가 남편 김민기를 위해 생애 첫 김장에 도전했다. / 사진='홍윤화 김민기 꽁냥꽁냥' 유튜브 캡처

홍윤화가 남편 김민기를 위해 생애 첫 김장에 도전했다. / 사진='홍윤화 김민기 꽁냥꽁냥' 유튜브 캡처

개그우먼 홍윤화가 남편 김민기를 위해 생애 첫 김장에 도전했다.지난 1일 유튜브 채널 '홍윤화 김민기 꽁냥꽁냥'에는 '홍윤화의 첫 김장 도전'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 홍윤화는 편한 복장으로 등장해 김장 시작을 알렸다.김민기가 김장을 왜 하냐고 묻자 홍윤화는 "오빠가 한 번쯤은 내가 해주는 김치 먹고 싶다고 해서 내가 안 하던 짓을 한다"라고 밝혔다. 이에 김민기는 "첫 김장이다"라며 기대감을 내비쳤다.이어 홍윤화가 거대한 김장 매트를 펼치자 김민기는 당황했다. 그는 "오빠가 얘기한 건 그냥 한 포기 정도인데"라고 언급했다. 홍윤화는 "절임 배추 10kg 샀다"라며 남다른 큰 손을 자랑했다. 이어 홍윤화가 대형 대야와 도구들을 준비하자 김민기는 "이 정도면 사는 게 낫지 않냐"라며 비용을 언급했고 홍윤화는 "해 달라며"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.본격적으로 절임 배추에 양념을 버무리기 시작한 홍윤화는 얼마 지나지 않아 "이거 언제 끝나냐"라며 한숨을 쉬었다. 이어 "김치 해보니까 시어머님이 해주시는 김치나 아니면 친정에서 엄마가 김치 해주면 절대 공짜로 받아주지 말아야 한다"라고 단호하게 말했다.그러면서 "이거 무조건 김치값 드려야 한다"며 "지금 두 개째인데 허리 아프다"라고 토로했다. 김민기가 도와줄까라고 묻자, 홍윤화는 "도와줄 거였으면 처음부터 담가달라 하지 말지"라고 말했다. 결국 두 사람은 함께 김치 10kg를 담갔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr