차예련의 유튜브 제작진 측이 입장을 밝혔다. / 사진=텐아시아DB, 유튜브 차장금 차예련

차예련의 유튜브 제작진 측이 입장을 밝혔다. / 사진=유튜브 차장금 차예련

차예련이 학교폭력 의혹을 부인했다. / 사진=텐아시아DB

배우 차예련이 학교폭력 가해 의혹을 부인한 가운데, 그의 유튜브 채널 제작진이 댓글 관리와 관련해 입장을 밝혔다.지난 1일 유튜브 채널 '차장금 차예련' 제작진은 게시물을 통해 "차예련 배우와 함께 미국 일정 중 현 사안을 접했다"고 전했다.제작진은 "대응이 늦어진 점 양해 부탁드린다"며 "유튜브 댓글은 출연진의 관여 없이 제작진의 판단으로 관리하고 있다"고 설명했다. 이어 "관련 사안에 대해 확인이 진행되는 동안 무분별한 루머 확산 및 가족에 대한 인신공격 방지를 위해 일부 영상 및 댓글창을 비활성화하겠다. 구독자분들의 양해 부탁드리겠다"고 덧붙였다. 학교폭력 의혹이 불거진 이후 유튜브 채널의 댓글 관리가 논란이 되자 제작진이 직접 경위를 설명한 것.차예련을 둘러싼 의혹은 지난달 29일 한 온라인 커뮤니티에 '85년생 여배우 학폭 가해자'라는 제목의 게시물이 올라오면서 시작됐다. 작성자 A씨는 중학교 졸업장을 공개하며 학창 시절 지속적인 괴롭힘을 당했다고 주장했다.A씨는 "교실 뒤, 화장실, 복도 등에서 수시로 괴롭힘을 당했고 뺨을 맞아 고막이 찢어지기도 했다"며 가해자로 지목한 인물에게 사과를 요구했다. 논란이 확산하자 차예련의 소속사 HB엔터테인먼트는 "모든 의혹은 사실무근"이라며 관련 주장을 부인했다.그러나 소속사의 해명 이후에도 온라인에서는 자신을 동창이라고 밝힌 이들의 추가 주장이 이어졌다. 한 누리꾼은 "담배 피우고 교과서와 체육복을 제 것처럼 빌려 가며 동창들을 두렵게 했던 여자 일진 무리 5명 중 1명이었던 것은 사실"이라고 주장했다.다른 누리꾼 역시 "사실무근이라는 기사에 대단하다고 생각한다. 일진 여왕벌 놀이했던 그때를 인정하고 사과하는 게 사람 도리", "화장실에서 잘못 만나면 턱을 잡히기도 했다"며 과거 학교생활과 관련한 의혹을 추가로 제기했다.반면 차예련을 옹호하는 증언도 나왔다. 자신을 동창이라고 소개한 또 다른 누리꾼은 "당시 예뻐서 소문이 안 좋았고 싫어하는 애들도 있었지만 누굴 때리거나 괴롭히고 다니는 아이는 아니었다. 금전적으로도 부족하지 않아 남의 물건을 뺏을 이유가 없었다"고 반박했다.한편 차예련은 2017년 배우 주상욱과 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr