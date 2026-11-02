배우 장승조가 가수 왁스의 전성기 시절 통장 잔고를 우연히 목격하고 놀랐던 일화를 털어놨다. / 사진=왁스 유튜브 캡처
배우 장승조가 가수 왁스의 전성기 시절 통장 잔고를 우연히 목격하고 놀랐던 일화를 털어놨다. / 사진=왁스 유튜브 캡처
배우 장승조가 가수 왁스의 전성기 시절 통장 잔고를 우연히 목격하고 놀랐던 일화를 털어놨다.

지난달 30일 유튜브 채널 '왁스-조혜리'에는 '20년 지기 장승조와 삼겹살만큼 맛있는 토크.. "통장 잔고에..." (feat. 화장을 고치고)'라는 제목의 영상이 공개됐다.
배우 장승조가 가수 왁스의 전성기 시절 통장 잔고를 우연히 목격하고 놀랐던 일화를 털어놨다. / 사진=왁스 유튜브 캡처
배우 장승조가 가수 왁스의 전성기 시절 통장 잔고를 우연히 목격하고 놀랐던 일화를 털어놨다. / 사진=왁스 유튜브 캡처
왁스는 연극 '유리동물원'에 출연 중인 장승조를 응원하기 위해 예술의전당을 찾았다. 공연을 관람한 그는 "무대 위에서 연기하는 모습 보니 너무 멋있고 괜히 제가 다 뿌듯하더라"며 오랜 인연을 이어온 후배를 향한 애정을 표현했다. 이후 두 사람은 고깃집으로 자리를 옮겨 지난 추억을 되짚었다.

장승조는 약 20년 전 뮤지컬을 통해 왁스와 처음 인연을 맺었다고 밝혔다. 그는 당시를 떠올리며 "그때 누나 페이 얘기가 나왔다. 페이 문제가 아니라 누나가 우리 맛있는 거 많이 사줬다"고 말했다. 이어 "누나가 1차로 맛있는 걸 사주고 2차까지 갔다. ATM기에서 돈을 뽑으려고 하는데, 뒤에 있다가 딱 봤더니 0이 너무 많은 거다"라며 왁스의 통장 잔고를 우연히 보게 된 사연을 전했다.
배우 장승조가 가수 왁스의 전성기 시절 통장 잔고를 우연히 목격하고 놀랐던 일화를 털어놨다. / 사진=왁스 유튜브 캡처
배우 장승조가 가수 왁스의 전성기 시절 통장 잔고를 우연히 목격하고 놀랐던 일화를 털어놨다. / 사진=왁스 유튜브 캡처
이를 들은 왁스는 "그게 보였어?"라며 놀라워했다. 장승조는 "보려고 본 건 아닌데 딱 봤다"고 해명했다. 그러면서 "누나 나이 되면 난 저럴 수 있을까 싶었다"며 당시 느꼈던 놀라움을 설명했다. 왁스는 "그때는 내 전성기 때였잖아"라며 담담하게 받아쳤다. 장승조는 왁스를 향해 "제가 누나를 부르는 호칭이 있다. 국민 가수"라며 존경심을 표하기도 했다. 앞서 왁스는 2000년 데뷔해 '엄마의 일기', '화장을 고치고', '오빠' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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