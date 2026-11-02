배우 장승조가 가수 왁스의 전성기 시절 통장 잔고를 우연히 목격하고 놀랐던 일화를 털어놨다. / 사진=왁스 유튜브 캡처

배우 장승조가 가수 왁스의 전성기 시절 통장 잔고를 우연히 목격하고 놀랐던 일화를 털어놨다. / 사진=왁스 유튜브 캡처

배우 장승조가 가수 왁스의 전성기 시절 통장 잔고를 우연히 목격하고 놀랐던 일화를 털어놨다. / 사진=왁스 유튜브 캡처

배우 장승조가 가수 왁스의 전성기 시절 통장 잔고를 우연히 목격하고 놀랐던 일화를 털어놨다.지난달 30일 유튜브 채널 '왁스-조혜리'에는 '20년 지기 장승조와 삼겹살만큼 맛있는 토크.. "통장 잔고에..." (feat. 화장을 고치고)'라는 제목의 영상이 공개됐다.왁스는 연극 '유리동물원'에 출연 중인 장승조를 응원하기 위해 예술의전당을 찾았다. 공연을 관람한 그는 "무대 위에서 연기하는 모습 보니 너무 멋있고 괜히 제가 다 뿌듯하더라"며 오랜 인연을 이어온 후배를 향한 애정을 표현했다. 이후 두 사람은 고깃집으로 자리를 옮겨 지난 추억을 되짚었다.장승조는 약 20년 전 뮤지컬을 통해 왁스와 처음 인연을 맺었다고 밝혔다. 그는 당시를 떠올리며 "그때 누나 페이 얘기가 나왔다. 페이 문제가 아니라 누나가 우리 맛있는 거 많이 사줬다"고 말했다. 이어 "누나가 1차로 맛있는 걸 사주고 2차까지 갔다. ATM기에서 돈을 뽑으려고 하는데, 뒤에 있다가 딱 봤더니 0이 너무 많은 거다"라며 왁스의 통장 잔고를 우연히 보게 된 사연을 전했다.이를 들은 왁스는 "그게 보였어?"라며 놀라워했다. 장승조는 "보려고 본 건 아닌데 딱 봤다"고 해명했다. 그러면서 "누나 나이 되면 난 저럴 수 있을까 싶었다"며 당시 느꼈던 놀라움을 설명했다. 왁스는 "그때는 내 전성기 때였잖아"라며 담담하게 받아쳤다. 장승조는 왁스를 향해 "제가 누나를 부르는 호칭이 있다. 국민 가수"라며 존경심을 표하기도 했다. 앞서 왁스는 2000년 데뷔해 '엄마의 일기', '화장을 고치고', '오빠' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr