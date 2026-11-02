사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 29기 옥순이 여행지에서 촬영한 일상 사진을 공개하며 청순한 매력을 뽐냈다.29기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "업뎃 속도 무슨일 ^^ 허허"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 29기 옥순은 나무가 우거진 정원에서 옆을 바라보며 포즈를 취하고 있다. 흰색 홀터넥 상의에 연한 노란색 스커트를 매치한 옥순은 머리를 느슨하게 묶고 한쪽 팔을 감싸 쥔 채 서 있다. 가녀린 어깨 라인과 단정한 옆모습이 어우러지며 청순한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 29기 옥순은 양손을 머리 뒤로 올려 묶은 머리를 매만지고 있다. 허리 부분이 잘록하게 잡힌 흰색 상의와 자연스럽게 퍼지는 스커트가 여성스러운 실루엣을 강조한다. 고개를 살짝 돌린 채 미소 짓는 모습에서는 부드러운 분위기가 느껴진다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 아기자기한 소품이 진열된 가게 안에서 창가를 향해 서 있다. 하늘색 민소매 원피스를 입고 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨렸으며 두 손을 가볍게 모은 채 옆모습을 드러내고 있다. 몸에 부드럽게 밀착되는 의상과 차분한 표정이 세련된 분위기를 더한다.마지막 사진에서 29기 옥순은 차량 뒷좌석에 앉아 창밖을 바라보고 있다. 아이보리색 민소매 상의에 가느다란 목걸이를 착용했으며, 자연스럽게 내려온 머리카락 사이로 또렷한 눈매와 윤기 있는 입술이 돋보인다. 무릎 위에 손을 가지런히 올린 모습이 단아한 매력을 배가시킨다.한편 29기 옥순은 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 연상연하 특집에서 영수와 최종 커플이 됐다. 방송 직후 진행된 유튜브 라이브 방송에서는 영수와 실제 연인 관계를 이어가고 있다고 밝혀 화제를 모았다. 당시 두 사람은 교제한 지 약 120일이 됐다고 전하며 방송 이후에도 만남을 이어온 사실을 공개했다. 하지만 이후 두 사람은 결별했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr