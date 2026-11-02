아이들 우기 / 사진 제공 = 큐브엔터테인먼트

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그룹 i-dle (아이들) 우기(YUQI)가 중국 4개 도시에서 총 6만 명의 관객을 동원하며 단독 팬콘 투어를 마무리했다.우기는 지난달 31일 상하이에서 열린 '2026 YUQI Fan-Con '27''을 끝으로 중국 투어 일정을 마쳤다. 이번 팬콘은 지난 10월 11일 광저우에서 막을 올린 뒤 청두, 베이징을 거쳐 상하이까지 4개 도시에서 총 5회 진행됐다.우기의 27번째 생일을 기념해 마련된 이번 투어는 현지에서의 인기를 다시 한번 확인하는 계기가 됐다. 우기는 고향인 베이징을 포함해 1만 석 이상 규모의 공연장을 모두 매진시키며 약 6만 명의 팬들과 만났다.마지막 공연이 열린 상하이에서는 우기의 음악적 색깔을 담은 다채로운 무대가 펼쳐졌다. "이번 공연 만큼은 제가 하고 싶은 무대, 보여주고 싶은 모습을 다 보여드리겠다"고 밝힌 우기는 'M.O', 'Radio (Dum-Dum)', 'FREAK' 등 기존 솔로곡과 최근 발표한 두 번째 미니앨범 수록곡 'Stay', 'I Like You', '银河之舞'(은하의 춤)를 선보였다. 고쟁과 기타를 활용한 무대 구성에 특유의 중저음 보컬을 더해 공연의 완성도를 높였다.커버 무대에서는 평소와 다른 매력을 드러냈다. 다국적 댄서들과 호흡을 맞춘 'Training Season', 'Whataya want from me'를 통해 힙합부터 팝까지 폭넓은 장르를 소화했다.도시별로 무대 구성에도 차이를 뒀다. 우기는 공연마다 일부 선곡과 의상을 달리하며 새로운 볼거리를 마련했다. 후반부에는 자신의 캐릭터 'GIGI'(끼기)와 함께 등장하는 등 20곡 이상의 무대로 공연을 채웠다.투어를 마친 우기는 팬들을 향한 고마움을 전하다 눈물을 보였다. 그는 "2016년 작은 가방을 메고 꿈을 위해 베이징을 떠나던 순간이 생각난다. 지금까지 제가 걸어온 모든 순간에 팬분들이 함께해주신 것 모두 정말 소중하고, 완벽하지 않은 저를 좋아해 주셔서 감사하다. 또 저의 선택을 응원해 주셔서 감사하다"고 말했다.이어 "저는 여러분을 늘 응원하고 사랑한다. 팬분들이 계셨기에 제가 여기까지 올 수 있었고 앞으로도 여러분의 사랑에 더 보답할 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙이며 팬콘 투어를 마무리했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr