사진=JTBC '연애전쟁'

사진=JTBC '연애전쟁'

사진=JTBC '연애전쟁'

사진=JTBC '연애전쟁'

사진=JTBC '연애전쟁'

사진=JTBC '연애전쟁'

사진=JTBC '연애전쟁'

사진=JTBC '연애전쟁'

사진=JTBC '연애전쟁'

사진=JTBC '연애전쟁'

'연애전쟁' 가수 이효리가 건강이 악화된 뒤에도 과음을 반복하는 남성 출연자에게 우려를 드러냈다.2일 방송된 JTBC '연애전쟁'에는 김원훈과 엄지윤이 특별 외교관으로 출연해 29세 동갑내기 커플의 사연을 지켜봤다.이날 여성 출연자는 남자친구의 심각한 음주 습관을 토로했다. 남자친구는 일주일에 6일씩 술을 마셨고, 몸이 아파 병원을 찾은 뒤에도 같은 생활을 반복하고 있었다.일상 영상에서도 남성 출연자의 음주가 계속됐다. 여자친구가 함께 반려견을 산책시키러 가자고 제안했지만 그는 집에 남아 술을 마셨다. 여자친구가 산책하는 동안 한 시간 만에 페트병 소주 2병을 마시는 모습이 공개됐다.남성 출연자는 평소 음주량에 대해 "병보다는 페트로 많이 마셨다. 페트 4병 정도는 마시는 것 같다"고 밝혔다. 술에 취해 잠든 뒤에는 여자친구나 자신이 있는 장소를 제대로 알아보지 못하는 일도 있었다. 여성 출연자는 "저를 잘 기억을 못한다. 집인 줄도 모른다"고 설명했다.과도한 음주로 응급실에 간 적도 여러 차례 있었다. 여성 출연자는 "아픈데 술을 먹고 또 병원 가고 또 아프고 무한 반복이다"라며 답답함을 드러냈다. 치료를 받고 있다면서도 술을 끊지 못하는 상황에 출연진의 표정도 굳어졌다.서장훈은 "강하게 얘기하면 죽는다. 그러다가 죽어"라며 심각성을 강조했다. 몸이 보내는 경고에도 음주를 이어가는 남성 출연자에게 "이건 무슨 깡이야. 진짜 심각한 거야"라고 말했다.또 "29살에 벌써 저 정도면 이거는 그냥 본인이 객기 부릴 때가 아니다. 친구들 앞에서 꺼드럭댈 문제가 아니다"라며 음주량을 과시할 상황이 아니라고 지적했다.이효리 역시 건강이 나빠졌는데도 술을 마시는 행동에 "이 정도면 죽고 싶은 거 아니냐. 그러지 않고서야 스스로 망치는 일을"이라며 걱정했다.남성 출연자는 미성년자였던 고등학교 1학년 때부터 술을 마셨다고 밝혔다. 방과 후 친구들과 집 뒷산 정자에 모여 술을 마셨으며, 주변 친구들 사이에서는 자신이 늦게 시작한 편이었다고 설명했다. 막걸리를 마시고 등교해 초코우유로 해장했다는 과거도 털어놨다.서장훈은 "고등학교 시절에서 못 깨어나고 있다"며 학창 시절 친구들과 술을 마시던 기분으로 지금까지 생활하는 것 같다고 일침을 가했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr