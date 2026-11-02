사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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'짠한형' 가수 거미가 남편 조정석과 육아를 분담하는 일상을 공개했다.2일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 가수 거미, 다이나믹 듀오 개코와 최자가 출연했다.이날 거미는 다이나믹 듀오 개코, 최자와 함께 출연해 두 딸을 키우는 근황을 전했다. 신동엽이 둘째 출산 후 술도 마시고 여유가 생긴 것이냐고 묻자 "첫째가 좀 예민했는데 둘째는 순하다. 너무 순해서 잠도 금방 든다"고 답했다.거미가 촬영하는 동안에는 조정석이 집에서 아이들을 돌보고 있었다. 거미는 외출 전 남편에게 "오빠, 동엽이 오빠랑 다듀 오빠들이랑 호철 씨한테 할 말 없어요? 전할 말 있으면 전할게요"라고 물었다고 밝혔다.조정석의 대답은 "누구는 거기서 술 먹고 있고"였다. 거미는 "오빠가 갔을 땐 다 내가 하는 거잖아요"라고 받아쳤고, 조정석도 "그렇긴 하네"라며 수긍했다고 전해 웃음을 안겼다.정호철은 조정석이 역술가 박성준에게 남편보다 아들 같은 존재라는 이야기를 들었던 일을 언급했다. 거미는 "아들 한 명, 딸 두 명 있다"고 응수했다. 다만 부부 사이에서는 서로를 챙기는 역할이 있다고 설명했다. 그는 "저는 저대로 오빠를 챙기고 오빠는 오빠대로 저를 챙겨준다"고 말했다.방송에서 아내 이야기를 자주 하는 조정석의 모습도 화제가 됐다. 거미는 "요즘 방송 나가서 제 얘기를 너무 많이 하는 것 같다"며 웃었다. 신동엽이 라이브를 듣고 좋았던 가수로 백지영, 린, 거미를 꼽았다는 이야기에 조정석이 실제 1등을 궁금해했다는 일화도 전했다. 결국 조정석은 신동엽에게 직접 문자까지 보냈다고. 거미는 "너무 웃기잖아요. 귀여워요, 귀여워"라며 애정을 드러냈다.지인들을 초대해 생일 파티를 열었던 이유도 밝혔다. 거미는 "저희 부부가 결혼식도 안 올렸고 애기 돌잔치나 어떤 행사도 한 적이 없다"며 "'한번 보자' 말만 하니까 지인분들께 죄송하더라. 그걸 내 생일 핑계 삼아 용기 내서 해본 것"이라고 설명했다.파티에는 가수 동료들이 모여 즉석 공연을 펼쳤다. 최자는 거미가 먼저 노래를 시작하면 다른 가수들도 마이크를 잡고 놓지 않는다고 전했다. 개코는 "지드래곤 앞에서 '뱅뱅뱅' 불렀다"며 당시를 떠올렸고, 지코도 '아무노래'를 불렀다고 밝혔다. 거미는 동생들이 자신의 생일 파티에 '거(미)절'이라는 이름까지 붙여줬다고 덧붙였다.한편, 거미와 조정석은 2018년 10월 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr