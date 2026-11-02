사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 34기 영수가 옥순의 화려한 의상으로 인한 오해를 풀고 일대일 대화를 나누며 한층 가까워진 모습을 보여줬다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 34기_옥순을 불러내는 영수 그의 마음은..?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 영수는 첫인상 선택 당시 옥순을 두고 고민했으나 선택하지 않은 솔직한 이유를 고백했다. 영수는 옥순의 의상이 매우 화려해서 "나와는 맞지 않는 사람일 것 같다"며 "감당하기 힘들 것 같다"는 부담감을 느껴 다가가기 어렵다고 판단했다고 털어놓았다. 이에 옥순은 당시 자신의 모습이 그런 평가를 받았다는 사실에 놀라움을 표했다.두 사람이 대화를 나누게 된 결정적인 계기는 상철의 조언 덕분이었다. 당초 옥순을 지레짐작했던 영수는 상철이 옥순과의 일대일 데이트 후 "옥순님은 그런 캐릭터가 아닌 것 같다"며 실제 성격을 긍정적으로 전해주자 생각을 바꿔 직접 대화를 시도했다. 옥순은 두 사람의 만남이 소문이 날까 봐 조심스러워하는 반응을 보였으나 영수는 "본인의 소신대로 대화하고 싶었다"며 소신을 드러냈다.이어 두 사람은 서로의 성격과 이미지에 대해 솔직한 이야기를 나눴다. 영수는 대화를 나눠보니 옥순이 생각보다 유쾌하고 대화를 잘 이끌어 나가는 모습에 감탄을 표했고 옥순 역시 "영수님이 과묵하고 차가워 보였는데 의외로 대화를 잘 받아친다"고 응수했다. 영수는 "사람 많은 곳에서 나서지 않는 성격 때문"이라며 자신의 이미지에 대해 해명했다.대화 후반부 영수는 옥순에게 조금 더 적극적으로 다가갈 것을 권유했고 옥순 역시 영수에게 서로 알아가 보자며 호응했다. 마지막에는 옥순의 키를 맞히는 소소한 농담을 주고받으며 이전보다 훨씬 친밀해진 분위기 속에 대화를 성공적으로 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr