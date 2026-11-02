사진=지예은 유튜브

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배우 지예은이 결혼식 사회자를 둘러싼 동료들의 장난에 진땀을 흘렸다.2일 유튜브 채널 '스튜디오 모닥'의 '뭐하지예은'에는 '지예은♥바타 결혼식 청첩장 나왔습니다 (feat. 런닝맨, 직장인들)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 지예은은 오는 12월 12일 댄서 바타와의 결혼을 앞두고 SBS '런닝맨' 멤버들에게 청첩장을 전달했다.친구가 직접 그려준 디자인이라는 설명에 유재석은 "멋있게 그려줬는데 약간 유령신부 같다"고 농담했다. 양세찬도 "너 되게 마르게 나왔다"고 거들었고, 지예은은 "이제 신부 관리를 해야 한다"고 말했다.결혼식 사회는 유재석이 맡는다. 유재석은 "내가 아는 지인 한 분이 이날 결혼하시는데 예은이 결혼식 가야 한다. 그분도 이해한다더라. 내가 사회를 봐야 하기 때문"이라고 밝혔다.축가를 맡은 김종국은 "불러달라는 거 다 불러준다"고 약속했다. 그러자 유재석은 "왜 내 결혼식에서는 내가 불러달라는 건 안 불러줬냐"고 서운함을 드러냈다. 김종국은 당시 '사랑스러워' 같은 댄스곡은 결혼식에 어울리지 않는다고 생각했다며 해명했다.송지효도 "나도 축가 부를 수 있다"며 '밀크쉐이크'를 제안했지만, 지예은은 "괜찮다"고 사양해 웃음을 안겼다. 유재석은 "결혼 진심으로 축하드린다. 예은이는 잘 살 거다. 걱정하지 마라"고 덕담했다.'직장인들' 촬영장에서는 신동엽의 장난이 시작됐다. 청첩장을 확인한 신동엽은 "못 가는 상황이다. 왜냐면 이수지, 현봉식 결혼식 때문"이라고 농담을 던졌다.김원훈이 결혼식 사회자를 묻자 지예은은 "재석 선배님"이라고 조심스럽게 답했다. 김원훈은 "어떻게 동엽 형님이 있는데"라며 몰아갔고, 당황한 지예은은 "동엽 선배님은 아버지시다"라고 해명했다.신동엽은 "진짜 축하한다"면서도 "바타도 이 사실 알고 있는 거지? 상의해서 하는 거지?"라고 물었다. 지예은은 "본인 결혼식이니까 안다. 프러포즈도 받았고 티파니 반지도 받았다"고 밝혀 눈길을 끌었다.카더가든과는 축가 섭외에 얽힌 이야기를 나눴다. 지예은은 "원래 축가를 부탁하려고 했는데 연예인 앞에서 노래하는 게 부끄럽다고 하더라"고 전했다. 카더가든은 "김우빈-신민아 결혼식 이후로 최고의 초호화 결혼식이다. 꼭 가고 싶었다"면서 응원했다.한편, 지예은은 오는 12월 12일 서울 모처에서 댄서 바타와 결혼식을 올린다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr