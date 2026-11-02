사진 = 윤은혜 인스타그램

사진 = 윤은혜 인스타그램

사진 = 윤은혜 인스타그램

사진 = 윤은혜 인스타그램

배우 윤은혜가 색다른 매력을 드러냈다.윤은혜는 최근 자신의 인스타그램에 "너무 귀여운 디자인에 빈티지한 컬러가 내 맘에 쏙~ 🫶감사합니다 !!!😊"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 윤은혜는 붉은 벽돌담을 배경으로 민트색 오토바이 위에 앉아 포즈를 취하고 있다. 짙은 회색 재킷에 아이보리색 셔츠와 진청 데님 팬츠를 매치했으며 긴 검은 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 고개를 살짝 숙이고 있다. 오토바이와 어우러진 캐주얼한 스타일링이 세련된 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 윤은혜는 오토바이 안장에 앉아 한쪽 다리를 접어 올린 채 카메라를 바라보고 있다. 넉넉한 핏의 재킷과 와이드 데님 팬츠에 운동화를 매치해 편안하면서도 감각적인 스타일을 완성했다. 머리카락 사이로 드러난 또렷한 눈매와 은은한 미소가 청순한 매력을 더한다.또 다른 사진에서 윤은혜는 오토바이 뒤편에 쪼그려 앉아 안장 위에 두 팔을 포개고 얼굴을 기대고 있다. 어깨에 걸친 재킷 사이로 밝은 색상의 셔츠가 드러나며 카메라를 향해 살짝 미소 짓는 모습이 사랑스러운 분위기를 자아낸다. 자연스럽게 흘러내린 긴 머리와 편안한 포즈가 눈길을 끈다.마지막 사진에서 윤은혜는 오토바이 옆에서 카메라를 높이 들어 셀카를 찍고 있다. 아이보리색 셔츠를 입고 긴 머리를 늘어뜨린 채 얼굴 옆으로 브이 포즈를 취했으며 커다란 눈망울과 부드러운 미소가 돋보인다. 가까이에서 촬영한 사진에서도 자연스러운 비주얼이 시선을 사로잡는다.한편 윤은혜는 개인 유튜브 채널 '윤은혜의 은혜로그인'을 통해 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr