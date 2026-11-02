사진 = 황정음 인스타그램

사진 = 황정음 인스타그램

사진 = 황정음 인스타그램

사진 = 황정음 인스타그램

배우 황정음이 여행지에서 촬영한 일상 사진을 공개했다.황정음은 최근 자신의 인스타그램에 "2026년11월🩵"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 황정음은 회색 상의 안에 연보라색 터틀넥을 받쳐 입고 카메라를 바라보고 있다. 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 고개를 옆으로 기울였으며, 얇은 테의 안경과 화장기 적은 얼굴이 편안한 분위기를 자아낸다. 검은색 크로스백을 멘 모습과 차분한 표정에서도 꾸밈없는 일상 스타일이 돋보인다.이어진 사진에서 황정음은 짙은 회색 후드 상의에 초록색 티셔츠를 매치하고 야외에 서 있다. 검은색 선글라스를 착용한 채 긴 머리를 한쪽 어깨 앞으로 늘어뜨렸으며, 입가에 옅은 미소를 띠고 있다. 푸른 하늘과 초록빛 식물이 어우러진 배경 속에서 자연스러운 매력을 드러냈다.또 다른 사진에서 황정음은 연보라색 터틀넥과 밝은 회색 상의를 입고 카메라 가까이 얼굴을 내밀고 있다. 동그란 안경 너머로 또렷한 눈매가 드러나며 자연스럽게 헝클어진 듯한 긴 머리와 살짝 벌린 입술이 꾸밈없는 분위기를 더한다.마지막 사진에서 황정음은 오래된 건물들이 늘어선 골목길 한가운데 서서 정면을 바라보고 있다. 아이보리색 상의에 청록색 니트를 어깨에 걸치고 갈색 바지와 회색 운동화를 매치해 편안한 여행 스타일을 완성했다. 작은 검은색 크로스백과 안경을 착용한 채 두 팔을 자연스럽게 내린 모습이 눈길을 끈다.한편 황정음은 지난해 소속사 와이원엔터테인먼트와 전속계약을 종료했다. 올해 1월에는 황정음이 설립한 1인 기획사의 대중문화예술기획업 미등록 사실이 알려지며 논란이 불거지기도 했다.황정음은 현재 SNS를 통해 일상을 공유하고 있으며 새롭게 확정된 차기 출연작은 공개되지 않았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr