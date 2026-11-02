사진 = 차준환 인스타그램

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피겨스케이팅 선수 차준환이 불가리 전시 행사에 참석해 세련된 슈트 스타일과 훈훈한 비주얼을 선보였다.차준환은 최근 자신의 인스타그램에 "bvlgari 🖤🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 차준환은 금빛 조형물이 설치된 전시 공간에서 검은색 슈트를 입고 카메라를 바라보고 있다. 넉넉한 어깨선이 돋보이는 재킷에 검은색 이너를 매치해 시크한 분위기를 연출했으며 한 손을 가슴 앞으로 들어 올린 포즈로 자연스러운 멋을 더했다. 여기에 목걸이와 반지, 흰색 손목시계가 포인트를 이루는 가운데 풍성하게 넘긴 검은 머리와 뚜렷한 이목구비가 눈길을 끈다.이어진 사진에서 차준환은 몸을 살짝 옆으로 돌리고 정면에서 비껴난 곳을 바라보며 서 있다. 재킷 소매를 걷어 올려 손목시계를 드러냈으며 길게 떨어지는 검은색 슈트 실루엣이 늘씬한 체형을 돋보이게 했다. 양손을 자연스럽게 내린 여유로운 자세와 차분한 표정이 어우러져 세련된 분위기를 자아냈다.또 다른 사진에서 차준환은 벽에 걸린 그림을 향해 고개를 살짝 기울인 채 서 있다. 한 손으로 재킷 앞섶을 가볍게 잡고 있으며 옆으로 흐르는 머리카락과 부드러운 얼굴선이 어우러져 한층 차분한 매력을 드러냈다. 검은색 슈트와 흰색 시계의 대비가 돋보이는 가운데 자연스러운 옆모습도 시선을 사로잡았다.마지막 사진에서 차준환은 조명이 켜진 유리 진열장 옆에 서서 안쪽을 바라보고 있다. 얼굴에 은은하게 비치는 따뜻한 조명 아래 또렷한 눈매와 오뚝한 콧날이 돋보였으며, 검은색 재킷 사이로 드러난 목걸이가 세련된 스타일을 완성했다.이를 본 팬들은 "불가리 차준환 그것은 진리", "늘 응원합니다", "멋진 준환", " 반짝반짝 하네요", "정말 근사한 만남이에요", "넘 멋있어요" 등의 댓글을 달았다.한편 차준환은 불가리의 '빛, 형상 그리고 비전(LIGHT, FORM AND VISION)' 전시 프리뷰 행사에 참석했다. 차준환은 최근 선수 활동을 잠시 중단한 가운데 패션 행사 참석과 SNS를 통해 근황을 전하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr