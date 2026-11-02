사진 =문근영 인스타그램

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사진 =문근영 인스타그램

배우 문근영이 '우리들의 발라드2' 본방 사수를 독려하며 다양한 표정이 담긴 초근접 셀카를 공개했다.문근영은 최근 자신의 인스타그램에 "오늘도 10시에 만나요🫶🏻"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 문근영은 머리를 깔끔하게 뒤로 묶고 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 연한 아이보리색 셔츠와 재킷을 매치한 단정한 스타일에 반짝이는 귀걸이로 포인트를 더했다. 얼굴을 가득 채운 초근접 구도에서도 커다란 눈과 오뚝한 콧날, 갸름한 얼굴선이 돋보이며 청순한 미모를 자랑했다.이어진 사진에서 문근영은 한쪽 눈을 감고 입꼬리를 살짝 올리며 장난스러운 윙크를 선보였다. 이마에 자연스럽게 내려온 잔머리와 은은한 분홍빛 볼이 어우러져 사랑스러운 분위기를 자아냈다.또 다른 사진에서 문근영은 두 눈을 동그랗게 뜬 채 입술을 오므리고 카메라를 응시하고 있다. 커다란 눈망울과 귀여운 표정이 눈길을 끄는 가운데, 가까운 거리에서도 매끈한 피부와 또렷한 이목구비가 돋보였다.마지막 사진에서 문근영은 고개를 한쪽으로 살짝 기울이고 부드러운 미소를 지었다. 자연스럽게 올라간 입꼬리와 맑은 눈빛이 어우러지며 특유의 청초한 매력을 드러냈다.이를 본 팬들은 "소중한그녀", "늘 응원합니다", "넘 이뿌네요", "가을동화가 급 생각나요", "얼굴만큼이나 마음도 너무 이쁜사람", "증말 너무 예쁘네" 등의 댓글을 달았다.한편 1987년생으로 39세인 문근영은 현재 SBS '우리들의 발라드2'에서 심사위원으로 활약하고 있으며 연상호 감독의 영화 '예토'를 통해 스크린에서도 관객들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr