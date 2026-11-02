조이현이 김재원과의 호흡에 만족감을 나타냈다. / 사진제공=NEW

조이현이 김재원과의 호흡에 만족감을 나타냈다. / 사진제공=NEW

배우 조이현이 영화 '최종면접'(감독 김정훈)에 함께 출연한 김재원을 향한 신뢰를 나타냈다.2일 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '최종면접'에 출연한 배우 조이현을 만났다.'최종면접'은 5000:1의 경쟁률을 뚫고 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 비밀이 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠지는 미스터리 영화다. 조이현은 차분하게 상황을 관찰하는 문혜인 역을 맡았다. 김재원은 침착하고 다정한 태도로 상황을 정리하려고 하는 한진우를 연기했다. 극 중 두 사람은 최종면접 경쟁 상대로 만났지만, 면접을 함께 준비하는 과정에서 서로를 좋아하게 된다.조이현은 로맨스 장면을 찍을 때 어려웠다고 털어놨다. 그는 "로맨스 영화가 아니기 때문에 자칫하면 너무 로맨스처럼 보일까 봐 재원 배우와 이야기를 많이 했다"고 말했다. 이어 "수위에도 고민이 있었다"며 "가벼운 뽀뽀인지, 어느 정도로 스킨십을 하는지 글로만 쓰여 있으니까 표현을 어떻게 할지 고민이 있었다"고 설명했다.조이현은 김재원의 따뜻한 면모를 칭찬했다. 그는 "무대인사 하면서 느꼈는데 김재원 배우는 사람을 너무 잘 챙긴다"며 "물을 잡으려고 하면 물을 따서 준다. 키가 커서 그런지 오빠 같은 것 같기도 하다"고 언급했다. 그러면서 "실제로 누나가 있다고 하더라. 워낙 섬세해서 누나나 형들한테 잘한다. '너 같은 동생 있으면 참 좋겠다'라고 말했다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.영화 속 캐릭터 중 실제 모습과 가장 비슷한 인물로도 김재원을 뽑았다. 조이현은 "한진우는 따뜻한 캐릭터인데 재원 배우의 실제 말투도 따뜻하고 상냥하다"고 이유를 밝혔다.'최종면접'은 오는 4일 극장 개봉한다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr