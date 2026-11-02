사진제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 아이브(IVE)가 새 앨범 발매에 맞춰 국내외 주요 도시에서 대규모 프로모션을 진행하고 있다.아이브(안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)는 지난달 19일 미니앨범 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)의 동명 타이틀곡을 선공개했다. 이어 26일 앨범을 정식 발매했다. 최근에는 서울 코엑스와 동대문디자인플라자(DDP), 미국 뉴욕 타임스퀘어 등에서 다양한 홍보 콘텐츠를 선보이고 있다.서울 코엑스에서는 체험형 미디어 프로젝트 '600초의 설렘'을 마련했다. 아이브 멤버들의 얼굴을 가까이에서 촬영한 영상을 10분 동안 상영하는 방식이다. 관람객이 멤버들과 눈을 맞추는 듯한 느낌을 받을 수 있도록 화면을 구성했다.서울시·서울디자인재단과 협업한 'DDP 365라이트 X 아이브'도 진행 중이다. 이번 프로젝트는 'Looks Can Kill'의 영화적 콘셉트를 활용한 미디어아트 행사다. 레이저쇼와 함께 타이틀곡 뮤직비디오의 특별 편집본을 상영한다. 앨범의 콘셉트를 직접 체험할 수 있는 전시 공간과 포토존도 설치했다.해외에서도 앨범 홍보가 이어지고 있다. 미국 뉴욕 타임스퀘어의 대형 전광판에는 아이브 멤버들의 모습이 담긴 영상 콘텐츠가 송출되고 있다. 대만에서는 택시 내부 디스플레이를 활용해 'Looks Can Kill'을 소개하고 있다.온라인에서는 앨범을 소재로 제작한 미니게임을 공개했다. 틱톡에는 관련 영상과 콘텐츠를 모아 볼 수 있는 검색 전용 페이지 '서치허브(Search Hub)'도 마련했다. 이를 통해 팬들이 여러 형태로 앨범 콘텐츠를 접할 수 있도록 했다.아이브는 이번 앨범의 콘셉트에 맞춰 영화 홍보 방식을 활용한 사전 프로모션도 선보였다. 장항준 감독과 할리우드 감독 마이클 고이(Michael Goi), 배우 이동욱과 이광수 등의 한줄평을 담은 포스터를 제작했다. 영화 출연진을 소개하는 형식의 캐스팅 포스터도 공개했다.또 GV(관객과의 대화) 형식을 적용한 'TALKS CAN KILL'(톡스 캔 킬) 콘텐츠를 선보였다. 뮤직비디오를 영화관에서 상영하는 이벤트도 개최했다. 실제 영화 개봉을 준비하는 듯한 방식으로 앨범 프로모션을 구성한 것이다.아이브는 이처럼 미디어아트와 해외 옥외 광고, 온라인 게임, 영화 홍보 형식 등을 활용해 이번 앨범의 콘셉트를 전달하고 있다. 특히 기존 활동과 다른 캐릭터인 '걸 히어로'를 중심으로 여러 콘텐츠를 제작했다.한편, 지난달 26일 발매된 미니앨범 'Looks Can Kill'은 아이브가 큐피드와 마법 소녀에 이어 새로운 자아인 '걸 히어로'를 내세운 스핀오프 프로젝트다. 누구나 자신의 삶에서 주인공이자 영웅이 될 수 있다는 내용을 담았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr