사진 = 함은정 인스타그램

사진 = 함은정 인스타그램

사진 = 함은정 인스타그램

티아라 출신 배우 함은정이 가을의 끝자락에서 세련된 일상 패션을 선보이며 근황을 전했다.함은정은 최근 자신의 인스타그램에 "막바지 가을 즐기기이ㅣㅣ.. 🍂"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 함은정은 회색 벽을 배경으로 걸음을 내딛는 듯한 자세를 취하며 고개를 돌려 카메라를 바라보고 있다. 몸에 자연스럽게 밀착되는 흰색 가디건에 연청 와이드 데님 팬츠를 매치했으며, 검은색 선글라스와 숄더백으로 시크한 분위기를 더했다. 한 손에 밝은색 재킷을 걸치고 다른 손은 바지 주머니에 넣은 모습으로 바람에 흩날리는 듯한 긴 머리카락이 세련된 매력을 살렸다.이어진 사진에서 함은정은 밝은 아이보리색 재킷을 걸친 채 한 손으로 가방 끈을 잡고 정면을 향해 서 있다. 재킷 안으로 보이는 흰색 가디건과 연청 데님이 자연스럽게 어우러지며, 커다란 선글라스와 차분한 표정이 도시적인 분위기를 자아낸다. 편안한 옷차림에도 깔끔한 실루엣이 돋보이는 가을 스타일링이다.마지막 사진에서 함은정은 넓은 회색 벽 앞에 서서 한 손을 바지 주머니에 넣고 다른 손으로 검은색 가방을 내려 들고 있다. 살짝 고개를 기울인 채 선글라스를 착용하고 있으며 여유롭게 떨어지는 데님 팬츠와 흰색 운동화가 편안한 매력을 더한다. 긴 생머리와 자연스러운 포즈가 어우러져 화보 같은 분위기를 완성했다.함은정은 최근 MBC '라디오스타'에 출연해 결혼식을 준비하던 당시 드라마 촬영과 개인적인 일들이 겹쳐 정신없이 시간을 보냈다고 밝혔다. 특히 결혼식 다음 날에도 촬영장으로 향해야 했으며 결혼식 당일의 기억이 거의 없을 정도로 바빴다고 털어놨다.바쁜 촬영 일정 속에서도 일상 사진을 공개하며 팬들과 소통하고 있는 함은정은 이번 게시물에서 막바지 가을을 즐기는 모습을 전했다. 흰색 가디건과 아이보리색 재킷을 활용한 편안한 패션으로 무대와 드라마 속 모습과는 다른 자연스러운 매력을 보여줬다.한편 함은정은 MBC 일일드라마 '첫 번째 남자'에서 오장미와 마서린 역을 맡아 1인 2역으로 활약했으며 배우 활동과 SNS를 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr