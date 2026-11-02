그룹 라이즈 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 라이즈(RIIZE)의 신곡 'Insomnia'(인섬니아)가 국내외 음원 차트에서 1위를 기록했다.라이즈가 지난 10월 26일 발매한 'Insomnia'는 멜론 글로벌 K-차트에서 7일 연속 일간 1위를 차지한 데 이어 주간 차트에서도 정상에 올랐다. 해당 차트는 멜론과 중국 텐센트뮤직, 일본 라인뮤직의 데이터를 합산해 순위를 집계한다.중국에서도 성과를 냈다. 'Insomnia'는 QQ뮤직에서 디지털 판매액 50만 위안(약 1억원)을 넘기며 더블 골드 인증을 받았다. QQ뮤직 주간 디지털 싱글 판매 차트와 뮤직비디오 차트에서 1위를 차지했으며, 텐센트뮤직 주간 K팝 차트에서도 정상에 올랐다.아이튠즈 톱 송 차트에서는 아르헨티나, 칠레, 브라질, 필리핀 등 7개 지역에서 1위를 기록했다. 일본과 태국, 베트남, 대만 등을 포함한 총 13개 지역에서는 10위권에 진입했다.라이즈는 신곡 발매 이후 라이브 무대도 잇달아 선보였다. 지난 10월 29일 유튜브 '원더케이 라이브(1theK Live)'의 '레코드 딜리버리'를 시작으로 KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'에 출연했다.'Insomnia'는 잔잔한 기타 선율을 중심으로 한 어쿠스틱 팝 곡이다. 잠들지 못하는 밤에 떠오르는 생각과 복잡한 감정을 가사에 담았으며, 기존 라이즈의 퍼포먼스 중심 무대와 달리 멤버들의 보컬에 무게를 뒀다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr