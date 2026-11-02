그룹 워너원 출신 멤버들이 김재환의 전역 후 첫 단독 콘서트를 찾아 의리를 지켰다. / 사진제공=웨이크원

그룹 워너원 출신 멤버들이 김재환의 전역 후 첫 단독 콘서트를 찾아 의리를 지켰다. / 사진제공=웨이크원

그룹 워너원 출신 멤버들이 김재환의 전역 후 첫 단독 콘서트를 찾아 의리를 지켰다. / 사진제공=웨이크원

그룹 워너원 출신 멤버들이 김재환의 전역 후 첫 단독 콘서트를 찾아 의리를 지켰다. 박우진, 이대휘, 윤지성, 황민현이 객석에서 응원을 보낸 가운데, 김재환은 약 3년 만의 단독 공연을 마쳤다.김재환은 지난 10월 31일부터 11월 1일까지 양일간 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 단독 콘서트 '2026 김재환 콘서트 [여백:餘白]'(이하 '여백')을 개최했다.이번 공연은 김재환이 전역 후 처음 선보인 단독 콘서트이자 약 3년 만에 마련한 단독 무대다. 입대 전 팬 콘서트를 열었던 장소에서 다시 팬들과 만났다는 점에서도 의미를 더했다. 김재환은 직접 구성한 세트리스트를 바탕으로 약 120분 동안 다양한 무대를 펼쳤다.공연 첫날에는 워너원으로 함께 활동한 박우진이, 둘째 날에는 이대휘와 윤지성, 황민현이 객석을 찾았다. 이들은 김재환의 공식 응원봉인 '윈드봉'을 들고 공연을 관람하며 오랜 우정을 이어갔다.김재환은 흰색 슈트를 입고 등장해 지난 4월 발매한 '지금 데리러 갈게'로 공연의 시작을 알렸다. 그는 "곡을 만들 때부터 콘서트 오프닝을 생각했다. 스트링이 아름다운 곡이라 꼭 이 노래를 부르며 등장하고 싶었다"고 밝혔다. 공연명에 담긴 의미도 설명했다. 김재환은 "새로운 것에 도전하기 위해 가장 필요한 것이 여백이라고 생각한다"며 이번 콘서트를 새로운 출발점으로 삼고 싶다는 뜻을 전했다.팬들을 위한 특별한 무대도 마련했다. 솔로 데뷔곡 '안녕하세요'를 부른 데 이어 이번 콘서트를 위해 직접 만든 미발매 자작곡 '다음 생에도'를 처음 공개했다. '다음 생에도'는 어쿠스틱 기타와 김재환의 목소리로 구성된 곡으로, 다음 생에도 팬들과 다시 만나 사랑하고 싶다는 마음을 담았다. 김재환은 군 복무 시절 위로가 됐던 '달팽이'를 부르며 팬들과 앞으로도 함께하겠다는 뜻을 전했다. 마지막 곡 '겨울동화'를 끝으로 약 120분간의 공연을 마무리했다.김재환은 "오랜만의 무대라 낯설고 긴장도 많이 됐지만, 그만큼 많은 고민과 준비를 쏟았다"며 "이번 콘서트가 새로운 도전을 위한 '여백'이자 또 하나의 출발점이라고 생각한다. 앞으로 더욱 성장한 음악과 무대로 보답하겠다"고 소감을 밝혔다.김재환은 이번 콘서트에서 밴드 라이브와 기타 연주, 미발매 자작곡 등 다양한 무대를 선보였다. 전역 후 첫 단독 공연을 마친 그는 향후 음악 활동에 대한 의지를 전하며 팬들과의 만남을 마무리했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr