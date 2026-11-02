배우 남지현이 김재영과 하룻밤을 보낸 뒤 연인이 아닌 친구 이상의 관계를 제안했다. / 사진 제공: 티빙

배우 남지현이 김재영과 하룻밤을 보낸 뒤 연인이 아닌 친구 이상의 관계를 제안했다. / 사진 제공: 티빙

배우 남지현이 김재영과 하룻밤을 보낸 뒤 연인이 아닌 친구 이상의 관계를 제안했다.지난달 29일 공개된 티빙 오리지널 시리즈 '내가 떨릴 수 있게' 7, 8화에서는 공연수(남지현 분)와 독고달(김재영 분)이 서로의 마음을 확인하는 과정이 그려졌다.7화에서 공연수는 29년간 지켜온 연애 원칙을 깨고 독고달과 하룻밤을 보냈다. 엄격한 가치관 속에서 자란 공연수는 처음으로 자신의 감정에 솔직해졌고, 연애에 냉소적이었던 독고달 역시 공연수에게 마음을 열기 시작했다.하지만 두 사람의 관계는 예상치 못한 오해로 꼬였다. 다음 날 아침 눈을 뜬 공연수는 독고달이 보이지 않자 자신을 두고 떠났다고 생각했다. 그는 "즐거웠어요!"라는 메모만 남긴 채 집을 나섰다. 정작 독고달은 공연수와 함께 먹을 아침 식사를 사러 간 상황이었다.뒤늦게 돌아온 독고달은 공연수가 남긴 메모를 보고 당황했다. 서로의 속마음을 알지 못한 두 사람은 이후에도 사사건건 부딪혔다.먼저 마음을 표현한 사람은 공연수였다. 그는 독고달을 만나면서 자신도 몰랐던 모습을 발견했고, 변화할 용기를 얻었다고 털어놨다. 독고달 역시 자신과 만나면 실망할 일이 많을 수 있다면서도 괜찮다면 만나자고 제안했다.그러나 공연수는 독고달의 말을 또다시 잘못 이해했다. 누군가에게 마음을 준 적이 없다는 독고달의 고백을 진지한 연애를 원하지 않는다는 뜻으로 받아들인 것. 결국 공연수는 독고달에게 FWB(Friends With Benefits), 이른바 연애 감정 없이 육체적 관계를 유지하는 사이가 되자고 제안했다.8화에서는 공연수의 제안에 당황한 독고달이 오히려 친구로서의 관계에 집중하는 모습이 그려졌다. 독고달은 공연수의 출근길을 챙기고 아침 식사를 준비하는 등 다정하게 행동했다. 반면 공연수는 관계의 횟수와 규칙을 정하는 데 몰두해 두 사람의 생각이 엇갈렸다.독고달의 집에서 시간을 보내던 두 사람은 첫날밤 이후 벌어진 오해도 풀었다. 독고달은 당시 공연수를 혼자 두고 떠난 것이 아니라 아침 식사를 사러 갔다고 설명했다. 이어 공연수를 만나면서 새로운 감정을 알게 됐고, 이전에는 하지 못했던 일에도 도전할 용기가 생겼다고 털어놨다.이후 두 사람은 함께 잠들었다가 새벽이 돼서야 공연수의 집으로 돌아갔다. 집에서는 공연수의 어머니가 이들을 기다리고 있었다. 당황한 공연수가 제대로 말을 잇지 못하자 독고달이 직접 나섰다.독고달은 공연수의 어머니 앞에서 "좋아합니다. 제가 공연수 씨를 좋아합니다"라고 고백했다. 그동안 자신의 감정을 명확하게 표현하지 못했던 독고달이 처음으로 공연수를 좋아한다고 인정한 순간이었다.한편 '내가 떨릴 수 있게'는 오는 5일 오후 6시 9, 10화가 공개되며 종영한다. 티빙은 2일부터 4주간 1, 2화를 무료로 공개한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr