공개 연애 중인 기희현이 커플 브이로그를 시작했다. / 사진=기희현 유튜브 채널

공개 연애 중인 기희현이 커플 브이로그를 시작했다. / 사진=기희현 SNS

그룹 다이아 출신 기희현이 모델이자 남자친구인 이상윤과 함께 새로운 시작을 알렸다.기희현은 지난 1일 자신의 인스타그램 스토리에 "안녕하세요, 유튜브입니다"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 기희현이 그동안 자신의 유튜브 채널에 업로드했던 영상들을 삭제하고 공개 연애 중인 이상윤과의 데이트 일상을 업로드한 모습. 기희현은 "인스타로 떠는 수다가 아무래도 부족해서 앞으로는 유튜브로 더 큰 수다를 떨어보려고 한다"고 설명했다.영상 속에는 기희현이 이상윤과 데이트를 하는 자연스러운 일상이 담겼다. 두 사람은 티격태격하면서도 서로의 대화에 웃는 등 보는 이들의 미소를 자아냈다. 특히 공개 연애를 시작한 지 5개월 만에 또다시 두 사람이 새로운 콘텐츠를 선보여 눈길을 끌었다.두 사람의 열애 사실은 지난 6월 기희현이 자신의 SNS에 이상윤과 함께 오사카 길거리를 거닐고 있는 CCTV 영상을 업로드하면서 밝혀졌다.한편 기희현은 2015년 그룹 다이아로 데뷔했으며 다음해 Mnet '프로듀스 101'에 출연했다. 이후 배우로 전향하며 다양한 영화와 드라마에 출연했으며, 현재는 인플루언서로 활동 중이다. 이상윤은 채널A '하트페어링'에서 메기남으로 등장한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr