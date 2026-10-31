사진=이현이 유튜브

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모델 이현이가 남편 홍성기의 말에 상처받았던 일을 털어놨다.31일 유튜브 채널 '워킹맘이현이'에는 '역술가 박성준도 놀란 이현이 부부의 충격 궁합 (관상, 사주풀이, 풍수지리)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이현이와 홍성기는 역술가 박성준을 집으로 초대해 상담을 받았다. 이현이는 "이사 온 지 10년 됐다. 집을 뒤집어엎고 싶을 때가 있지 않나"라며 집의 풍수와 부부, 아이들의 관상에 관해 조언을 구하고 싶다고 밝혔다.이현이는 현재 집에서 아이들을 낳고 키웠다며 "아이 키우면 다들 그런다고 하는데 되게 많이 싸웠다"고 고백했다. 결혼한 지 12년 됐다는 그의 말에 홍성기가 만 13년이라고 정정하면서 상담 초반부터 의견이 엇갈렸다.두 사람은 최근 아들의 귀국 당일 일정을 두고 다퉜던 사연도 공개했다. 홍성기는 "아이가 해외에 4주 동안 있다가 차로 7시간 이동하고 비행기를 14시간 타서 새벽 4시에 집에 왔다"고 설명했다.장거리 이동을 마친 아들이 집에서 충분히 쉬어야 한다고 생각했다는 홍성기는 이현이가 귀국 당일 아이를 데리고 나갈 약속을 잡으려 했다고 말했다. 그는 오랜만에 돌아온 만큼 가족끼리 시간을 보내자는 뜻이었다고 전했다.이현이는 남편의 설명을 듣고 "이렇게 예쁘게 얘기 안 했다. 굉장히 공격적으로 이야기를 했다"고 반박했다. 홍성기도 당시 부드러운 말투로 전달하지는 않았다고 인정했다.갈등의 원인은 외출 여부뿐 아니라 표현 방식에 있었다. 이현이는 홍성기가 "'네가 정상적인 엄마라면'이라고 이야기하더라"며 "내가 거기에 긁힌 거야"라고 말했다. 홍성기는 해당 표현을 부인했지만, 이현이는 그 말 때문에 빈정이 상했다고 밝혔다.이현이는 "아이가 심심해하니까 마라탕 먹으러 나갈까 했는데, '정상적이면 안 나간다'고 해서 안 나갔다"고 당시 상황을 설명했다. 아이에게 외출을 제안한 일을 두고 자신을 평가하는 듯한 말을 들었다는 주장이다.사과를 둘러싼 입장도 달랐다. 이현이는 "남편은 그런 일이 있으면 왜 사과를 안 하냐고 한다"며 "'마라탕 먹으러 갈래?'라고 물어보는 게 사과할 일이냐"고 억울함을 드러냈다.박성준은 이현이에게 섬세하고 여린 면이 있다고 해석했다. 그는 "말이나 단어 하나, 표정, 눈빛 하나로 상처받기 쉬운 에너지를 가지고 있다"고 설명했고, 이현이는 "맞아요. 제가 아닌 척하는 거지"라며 공감했다.특히 박성준은 '정상적이지 않다', '정상적이라면' 등의 표현이 아내에게 자극적으로 다가갈 수 있다고 짚었다. 홍성기에게는 자기주장이 강한 면이 있다고 풀이하며 서로의 성향 차이를 이해할 필요가 있다고 조언했다.한편 이현이는 2012년 홍성기와 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr