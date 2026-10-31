사진=JTBC '아는 형님'

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'아는 형님' 가수 우즈가 '드라우닝' 역주행 이후 저작권료가 10배 이상 늘었다고 밝혔다.31일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 이승철과 우즈가 게스트로 출연했다. 노을 강균성은 일일 형님으로 함께했다.이날 우즈는 음원 차트와 노래방 차트에서 1위를 차지한 '드라우닝'(Drowning)의 작업 과정을 소개했다. 그는 "같이 만든 친구들이 있는데 작사는 나 혼자 했다"며 직접 곡 작업에 참여했다고 밝혔다.이상민이 저작권 협회 정회원인지 묻자 우즈는 "아직 안 됐다. 조금 더 쌓아야 한다"고 답했다. 다만 역주행을 계기로 저작권료 수익에는 큰 변화가 생겼다고 했다. 우즈는 화제가 된 군복 무대 영상을 기준으로 "그 영상이 뜨기 전과 후로 10배 이상 차이 나는 것 같다"고 전했다.서장훈은 "한 곡으로 몇십억까지 버냐"고 물으며 놀라워했다. 우즈는 구체적인 액수를 밝히는 대신 "그 한 곡을 통해 다른 곡도 찾아 들어주시더라"며 '드라우닝'에 쏠린 관심이 다른 곡으로도 이어졌다고 설명했다.역주행의 계기가 된 '불후의 명곡' 국군의 날 특집 무대에는 뜻밖의 사연이 있었다. 우즈는 "그렇게 잘될 줄 생각도 못 했다. 사실 그때 컨디션이 되게 안 좋았다"고 털어놨다.군 생활 중 일찍 잠자리에 드는 생활 패턴이 자리 잡으면서 공연 시간에 목소리가 제대로 나오지 않았다는 것. 그는 "이미 잘 시간이었어서 목이 잠겼다"며 목을 풀면서도 "큰일 났다"고 생각했다고 돌아봤다.우즈는 당시 인상을 찌푸리며 노래했던 이유도 설명했다. 목소리가 나오지 않아 힘을 주며 불렀는데, 오히려 그 표정이 곡의 호소력을 더한 것 같다고 전했다. 컨디션을 걱정하며 올랐던 무대가 많은 이들에게 자신의 노래를 알리는 계기가 됐다.히트곡 이후의 부담감에 대해서는 "개인적으로 부담을 갖는 편은 아닌 성격"이라고 밝혔다. 우즈는 "'드라우닝'은 애초에 잘되려고 만든 곡이 아니었다"면서도 "그래도 잘되니 나도 욕심이 좀 생기더라"고 솔직하게 말했다.음악을 대하는 방향에 관해 이승철과 나눈 대화도 공개했다. 우즈는 이승철이 어떤 노래를 하고 싶은지 물었을 때 "내가 하고 싶어 하는 걸 하겠다"고 답했다고 했다. 반면 이승철은 "난 남들이 듣고 싶어 하는 걸 부를 거다. 그게 가수다"라고 말했다고 전했다.두 사람은 음악 작업을 계기로 가까워진 사이다. 우즈는 돌아가신 아버지가 이승철의 열렬한 팬이었다며, 이승철의 40주년 앨범에 참여해 직접 곡을 선물하게 됐다고 밝혔다. 이승철은 사석에서 자신을 아버지라고 부르도록 했고, 우즈와 서로 아버지와 아들로 부르며 지내고 있다고 전했다.한편 우즈는 지난해 7월 21일 만기 전역했다. 군 복무 중 '드라우닝'이 입소문을 타며 역주행했고, 전역 후에는 이승철의 데뷔 40주년 프로젝트에 참여해 헌정곡 '우리만의 이야기'를 선물했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr