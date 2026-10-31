송지효, 김유정 버리고 진선규와 재혼…박진영 양엄마 '충격' ('100일의 거짓말')

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이미지 크게보기 사진 = tvN '100일의 거짓말'

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'100일의 거짓말' 김태웅(박진영 분)이 애타게 찾던 양어머니는 이가경(김유정 분)을 버리고 떠난 친엄마였다.31일 방송된 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 7회에서는 두 사람이 서로의 상처를 털어놓는 모습이 그려졌다.이노마(홍사빈 분)를 도우려던 김태웅을 이가경이 "급이 다르다"며 막아서면서 두 사람 사이에 금이 갔다. 거리의 소매치기로 자란 김태웅에게는 비수 같은 말이었다. 이가경은 "통역관님! 죄송해요. 그런 말 해선 안 됐는데"라며 그를 붙잡았고, 김태웅은 "근데 플리즈 안 붙였다"며 얼굴을 풀었다.처음 맥주를 마주한 이가경은 "비루는 정말 황금색이네요"라며 단숨에 잔을 비웠고, "저 한잔만 더 마셔도 돼요?"라고 물었다. "그 사람은 이런 데도 안 데리고 옵니까"라는 김태웅의 물음에는 "남들 눈에 띄면 안 되니까"라고 답했다. 그는 "총을 줘도 어느 쪽에 겨눠야 할지도 모르겠다"는 김태웅에게 "적어도 돈은 거짓말을 안 한다"며 감춰 온 가난을 털어놨다.취기 속에 이가경이 꺼낸 엄마의 말, "네 두 발로 밟은 그 자리가 네 땅이고 네 길." 딸에게 이 말을 남기고 떠나 사토 신이치(진선규 분)의 아내가 된 그 여인(송지효 분)이 바로 김태웅의 양어머니였다. 아무것도 모르는 김태웅은 이가경의 미소를 바라보며 "김태웅입니다. 내 조선 이름"이라고 처음으로 진짜 이름을 밝혔다.같은 날 유소란(김현주 분)은 남편 금석중(감우성 분)의 죽음을 전해 들었다. 봄이 오면 경성에서 카스텔라를 먹자던 남편의 약속을 떠올린 그는, 유필립(이무생 분)이 눈치챌까 소리도 내지 못한 채 무너졌다.한편 사토 신이치는 사라진 가족사진을 확인한 뒤 서류에 남은 혈흔을 발견했다. 이어 양아들 사토 히데오의 손에 난 상처를 살폈다. 조일방직의 딸 김명남(박정연 분)과의 정략결혼을 명했다. 3년 안에 조일방직을 물려받는 조건이었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr