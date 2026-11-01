이미지 크게보기 사진 = KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'

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'살림하는 남자들 시즌2' 슬리피가 아내의 유산과 난임 판정을 겪은 사연을 털어놨다.31일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남2')에서는 슬리피가 첫째 딸 우아와 함께 은가은·박현호 부부의 집을 찾은 모습이 그려졌다.이날 슬리피는 "우리 집에서 내 육아 참여도는 거의 100%"라고 자신했지만, 곧 "사실 일이 별로 없어서"라고 덧붙였다.대화는 둘째 계획으로 이어졌다. 은가은은 "내가 여기까지 어떻게 올라 왔는데, 내가 일 욕심이 있다. 1년을 쉬었는데, 또 1년을 쉬면 이제 아무도 나를 안 써 줄 것 같다"며 경력 공백을 걱정했다. 박현호는 "이왕이면 한 살이라도 젊을 때 키워야 수월하지 않을까"라고 말했다.이를 듣던 슬리피는 "우리도 아내가 난임 판정을 받았다. 난소 나이가 되게 높게 나왔다"며 "유산도 경험했다. 시험관을 해서 어렵게 아이를 낳았다"고 고백했다.연년생을 낳은 이유도 밝혔다. 그는 “1년 뒤 바로 둘째를 가졌는데, 이유는 의사 선생님께서 '지금 바로 안 가지면 못 가지실 것 같다'고 하셨기 때문”이라고 설명했다. 은가은은 “30대에도 난임 판정을 받았다는 걸 들으니 더 걱정이 된다”고 말했다.슬리피는 "우리 아내는 '셋째 가질까?'라며 고민한다"고 전했다.한편 이날 은지원은 2세 이야기를 나누던 중 "난 아이가 태어나서 고등학생이 되면 이 세상에 없겠는데?"라고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr