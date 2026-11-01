'살림하는 남자들 시즌2' 슬리피가 아내의 유산과 난임 판정을 겪은 사연을 털어놨다.
31일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남2')에서는 슬리피가 첫째 딸 우아와 함께 은가은·박현호 부부의 집을 찾은 모습이 그려졌다.
이날 슬리피는 "우리 집에서 내 육아 참여도는 거의 100%"라고 자신했지만, 곧 "사실 일이 별로 없어서"라고 덧붙였다. 대화는 둘째 계획으로 이어졌다. 은가은은 "내가 여기까지 어떻게 올라 왔는데, 내가 일 욕심이 있다. 1년을 쉬었는데, 또 1년을 쉬면 이제 아무도 나를 안 써 줄 것 같다"며 경력 공백을 걱정했다. 박현호는 "이왕이면 한 살이라도 젊을 때 키워야 수월하지 않을까"라고 말했다.
이를 듣던 슬리피는 "우리도 아내가 난임 판정을 받았다. 난소 나이가 되게 높게 나왔다"며 "유산도 경험했다. 시험관을 해서 어렵게 아이를 낳았다"고 고백했다.
연년생을 낳은 이유도 밝혔다. 그는 “1년 뒤 바로 둘째를 가졌는데, 이유는 의사 선생님께서 '지금 바로 안 가지면 못 가지실 것 같다'고 하셨기 때문”이라고 설명했다. 은가은은 “30대에도 난임 판정을 받았다는 걸 들으니 더 걱정이 된다”고 말했다.
슬리피는 "우리 아내는 '셋째 가질까?'라며 고민한다"고 전했다.
한편 이날 은지원은 2세 이야기를 나누던 중 "난 아이가 태어나서 고등학생이 되면 이 세상에 없겠는데?"라고 말했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
31일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남2')에서는 슬리피가 첫째 딸 우아와 함께 은가은·박현호 부부의 집을 찾은 모습이 그려졌다.
이날 슬리피는 "우리 집에서 내 육아 참여도는 거의 100%"라고 자신했지만, 곧 "사실 일이 별로 없어서"라고 덧붙였다. 대화는 둘째 계획으로 이어졌다. 은가은은 "내가 여기까지 어떻게 올라 왔는데, 내가 일 욕심이 있다. 1년을 쉬었는데, 또 1년을 쉬면 이제 아무도 나를 안 써 줄 것 같다"며 경력 공백을 걱정했다. 박현호는 "이왕이면 한 살이라도 젊을 때 키워야 수월하지 않을까"라고 말했다.
이를 듣던 슬리피는 "우리도 아내가 난임 판정을 받았다. 난소 나이가 되게 높게 나왔다"며 "유산도 경험했다. 시험관을 해서 어렵게 아이를 낳았다"고 고백했다.
연년생을 낳은 이유도 밝혔다. 그는 “1년 뒤 바로 둘째를 가졌는데, 이유는 의사 선생님께서 '지금 바로 안 가지면 못 가지실 것 같다'고 하셨기 때문”이라고 설명했다. 은가은은 “30대에도 난임 판정을 받았다는 걸 들으니 더 걱정이 된다”고 말했다.
슬리피는 "우리 아내는 '셋째 가질까?'라며 고민한다"고 전했다.
한편 이날 은지원은 2세 이야기를 나누던 중 "난 아이가 태어나서 고등학생이 되면 이 세상에 없겠는데?"라고 말했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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