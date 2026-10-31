유연석과 서현진이 거짓말탐지기 조사를 받는다. / 사진제공=MBC '라이어'

유연석과 서현진이 거짓말탐지기 조사를 받는다. / 사진제공=MBC '라이어'

배우 유연석과 서현진이 '라이어'에서 서로 다른 주장을 펼치는 가운데 거짓말탐지기 조사까지 받는다.31일 MBC 드라마 '라이어' 측은 2회 방송을 앞두고 민준호(유연석 분)와 강지선(서현진 분)가 경찰서에서 조사를 받는 모습이 담긴 사진을 공개했다.지난 30일 첫 방송된 '라이어'에서는 민준호와 강지선이 첫 데이트를 한 뒤 서로 다른 주장을 내놓는 모습이 그려졌다. 두 사람은 서로에게 호감을 느끼며 시간을 보냈지만, 다음 날 강지선은 성폭행 피해를 주장하며 민준호를 경찰에 신고했다. 반면 민준호는 강제적인 관계가 아니었다며 혐의를 부인했다.공개된 사진에는 경찰서 조사실에 앉아 있는 민준호와 강지선의 모습이 담겼다. 두 사람은 굳은 표정으로 조사에 임하고 있다. 앞서 데이트를 즐기던 모습과 달리 서로의 주장이 엇갈리면서 갈등이 깊어진 상황이다.이어 두 사람이 거짓말탐지기 조사를 받는 장면도 공개됐다. 자신의 주장을 굽히지 않고 있는 두 사람이 조사에서 어떤 반응을 보일지 관심이 모인다. 다만 거짓말탐지기 결과는 증거로 인정받는 데 한계가 있어 조사 결과만으로 진위를 판단하기는 어렵다.두 사람의 주장이 계속해서 엇갈리는 가운데 거짓말탐지기 조사 결과가 이후 사건 전개에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.'라이어' 2회는 31일 오후 9시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr