백지영, 정석원 부부가 선우용여를 만났다. / 사진='백지영' 유튜브 캡처

백지영, 정석원 부부가 선우용여를 만났다. / 사진='백지영' 유튜브 캡처

가수 백지영과 배우 정석원 부부가 선우용여에게 각방 생활에 대해 조언을 들었다.지난 30일 유튜브 채널 '백지영'에는 '각방 쓰다 걸려 선우용여한테 한소리 들은 백지영 부부 결혼생활'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 백지영, 정석원 부부는 선우용여의 초대를 받아 호텔에서 조식을 먹었다.정석원을 실물로 처음 본 선우용여는 "해남 남자들이 잘생겼고 착하다. 내 남편도 해남 사람"이라며 반갑게 맞이했다. 식사를 나누며 부부 생활에 대한 조언을 이어가던 선우용여는 "부부는 같은 방향으로 가야 될 것 같다"라며 "집안에 두 사람이 다 잘될 순 없다"라고 말했다.선우용여는 체질 궁합을 강조하며 "내가 어쩐지 우리 남편하고 다리만 올려놓고 자도 개운했다"라며 "우리 남편이 내 약이었던 것 같다. 같이 자는 게 참 좋은 거다"라고 강조했다. 이에 백지영이 "저희 지금 같이 못 잔다. 애 때문에"라고 고백했다.선우용여는 "안 돼 안 돼"라며 "이제는 혼자 자게 놔두고 너네는 둘이 같이 자라"고 조언했다. 정석원은 "그렇게 시도를 했는데 딸이 막 달려온다"며 "그럼 백지영은 하임이에게 나간다"고 설명했다.선우용여는 "그건 이제 졸업해야 된다"며 "이제는 아빠하고 자야지 엄마가 건강하단다'라고 얘기해라"고 말했다. 그러면서 "딸이 열 살 넘지 않았냐. 너무 딸한테 치우치기 보다 남편에게 치우쳐라"고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr