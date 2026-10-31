차예련이 학교폭력 의혹을 부인했다. / 사진=텐아시아DB

배우 차예련이 학교폭력 의혹을 부인한 가운데 온라인에서는 자신을 동창이라고 주장하는 누리꾼들의 댓글과 해명 요구가 이어지고 있다.지난 29일 온라인 커뮤니티 네이트판에는 1985년생 여배우에게 중학교 시절 학교폭력을 당했다고 주장하는 글이 올라왔다. 작성자 A씨는 서울 노원구 중계중학교 출신 여배우에게 지속적인 괴롭힘과 폭행을 당했다고 주장했다.A씨는 해당 배우의 실명을 밝히지 않았지만, 온라인에서는 출생 연도와 출신 학교 등을 근거로 차예련이 지목됐다. A씨는 당시 괴롭힘으로 신체적·정신적 피해를 입었다고 주장하며 해당 배우에게 사과와 활동 중단을 요구했다. 의혹을 부인할 경우 동창들의 증언과 추가 자료를 공개하겠다고도 밝혔다.이에 차예련의 소속사 HB엔터테인먼트는 지난 30일 "확인 결과 사실무근"이라는 입장을 내고 학교폭력 의혹에 선을 그었다. 그러나 소속사의 부인 이후에도 온라인에서는 차예련의 학창 시절을 언급하는 댓글이 이어졌다. 자신을 동창이라고 주장한 일부 누리꾼들은 "언제 터지나 기다리고 있었다", "동창들이나 동네 사람들이 치를 떨더라" 등의 반응을 남겼다.일부 누리꾼들은 차예련의 개인 유튜브 채널에 학교폭력 의혹에 대한 해명을 요구하는 댓글을 남겼지만 삭제됐다고 주장하기도 했다. 다만 해당 댓글 작성자들의 실제 신원과 주장의 진위, 댓글 삭제 여부 등은 확인되지 않았다.반면 온라인에 올라온 주장만으로 학교폭력 여부를 단정해서는 안 된다는 의견도 나왔다. 차예련 측은 의혹이 사실무근이라는 입장을 유지하고 있다.차예련은 2005년 영화 '여고괴담 4-목소리'로 데뷔했다. 이후 드라마 '우아한 모녀', '황금가면' 등에 출연했으며, 현재 개인 유튜브 채널 '차장금 차예련'을 운영하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr