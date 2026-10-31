사진 = 황정음 인스타그램

사진 = 황정음 인스타그램

사진 = 황정음 인스타그램

배우 황정음이 햇살 가득한 바다를 배경으로 여유로운 일상을 공개했다.황정음은 최근 자신의 인스타그램에 "Sunny day!!!🌄"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 황정음은 짙은 청록색 소파에 앉아 휴대전화를 들고 카메라를 바라보고 있다. 흰색 터틀넥에 연한 회색 카디건과 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 노란색 뿔테 안경과 같은 색상의 양말이 눈길을 끈다. 다리를 꼰 채 소파에 기대앉은 자연스러운 자세와 햇살을 받은 모습이 편안한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 황정음은 탁 트인 바다가 내려다보이는 테라스에 서서 옆을 바라보고 있다. 머리카락을 낮게 묶고 검은색 숄더백을 멘 황정음은 한쪽 팔을 의자 쪽으로 뻗으며 자연스러운 포즈를 취하고 있다. 화장기 없는 듯한 수수한 얼굴과 편안한 옷차림이 돋보이는 가운데 뒤편으로 펼쳐진 푸른 바다와 산의 풍경이 시선을 사로잡는다.마지막 사진에서 황정음은 난간에 한 손을 올린 채 햇빛이 반짝이는 바다를 바라보고 있다. 다른 손에는 초록색 물병을 들고 있으며, 옆모습으로 드러난 안경과 하나로 묶은 머리카락이 담백한 분위기를 더한다. 구름 사이로 쏟아지는 햇살과 잔잔한 수면이 어우러져 한 폭의 그림 같은 장면을 완성했다.한편 황정음은 현재 인스타그램을 통해 자신의 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr