배우 황정음이 햇살 가득한 바다를 배경으로 여유로운 일상을 공개했다.
황정음은 최근 자신의 인스타그램에 "Sunny day!!!🌄"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 황정음은 짙은 청록색 소파에 앉아 휴대전화를 들고 카메라를 바라보고 있다. 흰색 터틀넥에 연한 회색 카디건과 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 노란색 뿔테 안경과 같은 색상의 양말이 눈길을 끈다. 다리를 꼰 채 소파에 기대앉은 자연스러운 자세와 햇살을 받은 모습이 편안한 분위기를 자아낸다. 이어진 사진에서 황정음은 탁 트인 바다가 내려다보이는 테라스에 서서 옆을 바라보고 있다. 머리카락을 낮게 묶고 검은색 숄더백을 멘 황정음은 한쪽 팔을 의자 쪽으로 뻗으며 자연스러운 포즈를 취하고 있다. 화장기 없는 듯한 수수한 얼굴과 편안한 옷차림이 돋보이는 가운데 뒤편으로 펼쳐진 푸른 바다와 산의 풍경이 시선을 사로잡는다. 마지막 사진에서 황정음은 난간에 한 손을 올린 채 햇빛이 반짝이는 바다를 바라보고 있다. 다른 손에는 초록색 물병을 들고 있으며, 옆모습으로 드러난 안경과 하나로 묶은 머리카락이 담백한 분위기를 더한다. 구름 사이로 쏟아지는 햇살과 잔잔한 수면이 어우러져 한 폭의 그림 같은 장면을 완성했다.
한편 황정음은 현재 인스타그램을 통해 자신의 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
황정음은 최근 자신의 인스타그램에 "Sunny day!!!🌄"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 황정음은 짙은 청록색 소파에 앉아 휴대전화를 들고 카메라를 바라보고 있다. 흰색 터틀넥에 연한 회색 카디건과 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 노란색 뿔테 안경과 같은 색상의 양말이 눈길을 끈다. 다리를 꼰 채 소파에 기대앉은 자연스러운 자세와 햇살을 받은 모습이 편안한 분위기를 자아낸다. 이어진 사진에서 황정음은 탁 트인 바다가 내려다보이는 테라스에 서서 옆을 바라보고 있다. 머리카락을 낮게 묶고 검은색 숄더백을 멘 황정음은 한쪽 팔을 의자 쪽으로 뻗으며 자연스러운 포즈를 취하고 있다. 화장기 없는 듯한 수수한 얼굴과 편안한 옷차림이 돋보이는 가운데 뒤편으로 펼쳐진 푸른 바다와 산의 풍경이 시선을 사로잡는다. 마지막 사진에서 황정음은 난간에 한 손을 올린 채 햇빛이 반짝이는 바다를 바라보고 있다. 다른 손에는 초록색 물병을 들고 있으며, 옆모습으로 드러난 안경과 하나로 묶은 머리카락이 담백한 분위기를 더한다. 구름 사이로 쏟아지는 햇살과 잔잔한 수면이 어우러져 한 폭의 그림 같은 장면을 완성했다.
한편 황정음은 현재 인스타그램을 통해 자신의 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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