서현진이 '라이어'에서 강지선 역을 맡았다. / 사진제공=MBC '라이어'

서현진이 '라이어'에서 강지선 역을 맡았다. / 사진제공=MBC '라이어'

배우 서현진이 '라이어'에서 자신이 겪은 일을 증명하기 위해 나선 인물로 첫 등장했다.지난 30일 첫 방송된 MBC 드라마 '라이어'는 같은 사건을 두고 서로 다른 주장을 펼치는 두 남녀의 이야기를 다룬 심리 스릴러다. 서현진은 극 중 초등학교 사서교사 강지선 역을 맡았다.강지선은 평소 학생들을 세심하게 챙기는 교사지만, 한 남성과 데이트를 한 뒤 예상치 못한 일을 겪으면서 일상이 달라진다. 상대방에게 호감을 느끼며 즐거운 시간을 보냈던 그는 다음 날 아침 혼란스러운 기억과 함께 깨어난다. 이후 자신에게 벌어진 일을 확인하고 피해를 증명하기 위해 나선다.서현진은 첫 방송에서 갑작스러운 사건을 겪은 강지선의 모습을 연기했다. 데이트 상대에게 호감을 느끼던 모습부터 다음 날 기억을 떠올리며 불안해하는 모습까지 상황에 따라 달라지는 감정을 표현했다. 특히 자신이 겪은 일을 설명하는 과정에서 분노와 억울함을 나타내기도 했다.시간이 지날수록 강지선의 감정도 격해졌다. 그는 당시 상황을 되짚으며 점차 예민해졌고, 상대방의 주장에 맞서 자신의 기억이 사실이라고 강조했다. 서현진은 목소리와 표정에 변화를 주며 강지선이 느끼는 혼란을 나타냈다.서현진이 연기하는 강지선은 자신의 기억을 믿으면서도 당시 상황을 명확하게 떠올리지 못해 어려움을 겪는 인물이다. 첫 방송에서 두 남녀의 주장이 엇갈린 가운데, 앞으로 강지선이 진실을 밝히기 위해 어떤 선택을 할지 관심이 모인다.'라이어' 2회는 31일 오후 9시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr