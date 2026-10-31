사진 = 장원영 인스타그램

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그룹 아이브 장원영이 불가리 행사에 참석해 화려한 주얼리와 블랙 드레스로 완성한 고혹적인 비주얼을 공개했다.장원영은 최근 자신의 인스타그램에 "bvlgari"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 장원영은 차량 안에서 카메라를 가까이 바라보며 매혹적인 표정을 짓고 있다. 어깨와 쇄골이 드러나는 블랙 튜브톱 드레스에 골드 펜던트 목걸이를 매치했으며 풍성한 프릴 장식이 우아한 분위기를 더한다. 머리를 올려 묶고 얼굴 옆으로 잔머리를 자연스럽게 내린 장원영은 또렷한 눈매와 윤기 있는 입술로 인형 같은 미모를 뽐냈다.이어진 사진에서 장원영은 한쪽 눈을 감고 윙크하며 손을 가슴 위에 살짝 얹고 있다. 길고 밝은 색상의 네일과 목걸이가 돋보이는 가운데, 카메라를 향한 장난스러운 표정이 앞선 사진과는 다른 매력을 보여준다.또 다른 사진에서 장원영은 고개를 옆으로 돌린 채 정면이 아닌 측면을 응시하고 있다. 느슨하게 올려 묶은 헤어스타일 사이로 흘러내린 머리카락과 작은 골드 귀걸이가 눈길을 끈다. 매끈한 턱선과 오뚝한 콧날이 강조된 옆모습에서는 차분하면서도 세련된 분위기가 느껴진다.마지막 사진에서 장원영은 블랙 재킷을 어깨에 걸친 채 카메라를 향해 시선을 보내고 있다. 재킷 안으로 드러난 프릴 드레스와 목걸이가 조화를 이루며 한층 시크한 스타일링을 완성했다. 따뜻한 조명 아래 살짝 고개를 기울인 모습에서도 뚜렷한 이목구비와 화사한 메이크업이 돋보인다.앞서 장원영은서울 강남구 송은에서 열린 불가리의 '빛, 형상 그리고 비전' 전시 오프닝 행사에 브랜드 앰버서더로 참석했다. 행사에는 배우 김지원과 이서진, 몬스타엑스 셔누, 에이티즈 산 등도 함께했다.특히 장원영은 다이아몬드가 세팅된 로즈 골드 비제로원 체인 목걸이를 비롯해 브레이슬릿과 반지, 투보가스 워치를 착용해 눈길을 끌었다.장원영은 불가리의 스페셜 캠페인 '프롬 원더 투 포에버'에도 참여했다. 이탈리아 밀라노와 불가리 주얼리 공방 등을 배경으로 촬영된 캠페인에서 장원영은 브랜드의 주얼리와 함께 다양한 모습을 선보였다.장원영은 현재 아이브 멤버로서 음악 활동을 이어가는 동시에 불가리 앰버서더로서 패션 및 주얼리 분야에서도 활약하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr