사진 = 선미 인스타그램

사진 = 선미 인스타그램

사진 = 선미 인스타그램

사진 = 선미 인스타그램

가수 선미가 짧은 단발머리로 변신한 모습을 공개하며 색다른 매력을 뽐냈다.선미는 최근 자신의 인스타그램에 "머리를 잘랐어요"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 선미는 턱선까지 오는 검은색 단발머리에 블랙 홀터넥 의상을 입고 포즈를 취하고 있다. 양손을 허리에 올리고 고개를 한쪽으로 기울인 채 눈을 감은 모습으로 어깨와 팔 라인이 드러나는 스타일링이 시크한 분위기를 자아낸다. 앞쪽에 지퍼 장식이 들어간 상의와 짧은 블랙 스커트를 매치해 늘씬한 실루엣을 강조했다.이어진 사진에서 선미는 양손을 허리에 짚고 고개를 살짝 숙인 채 옆을 응시하고 있다. 얼굴선을 따라 둥글게 떨어지는 단발머리가 작은 얼굴을 감싸고 있으며 허리 부분이 살짝 드러나는 의상과 짧은 스커트가 어우러져 세련된 분위기를 더한다. 특히 군더더기 없는 배경 속에서 선미의 또렷한 이목구비와 새로운 헤어스타일이 더욱 돋보인다.또 다른 사진에서 선미는 얼굴을 가까이 담은 셀카로 변신한 비주얼을 선보였다. 가운데 가르마를 탄 검은 단발머리가 양 볼을 따라 자연스럽게 내려오는 가운데, 카메라를 정면으로 바라보는 깊은 눈매와 도톰한 입술이 시선을 끈다. 목을 감싸는 블랙 홀터넥의 금속 단추와 지퍼 장식도 선명하게 드러난다.마지막 사진에서 선미는 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 응시하고 있다. 턱 아래로 가지런히 떨어지는 머리카락과 선명한 눈매가 어우러지며 도회적인 분위기를 완성했다. 짧아진 머리 덕분에 드러난 목선과 어깨 라인도 눈길을 끈다.한편 1992년생으로 34세인 선미는 'Forever July'를 발표하는 등 가수 활동을 이어가고 있으며 SNS를 통해 다양한 근황을 공개하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr