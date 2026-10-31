사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

그룹 아이브 안유진이 청순하면서도 성숙한 분위기의 사진을 공개해 시선을 사로잡았다.안유진은 최근 자신의 인스타그램에 하얀 하트 이모지가 담긴 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안유진은 창가에 서서 긴 검은 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 바라보고 있다. 흰색 민소매 상의에 가느다란 목걸이를 겹쳐 착용한 안유진은 한 손을 귀 옆으로 가져가 머리카락을 만지는 듯한 포즈를 취하고 있다. 또렷한 눈매와 촉촉한 입술이 돋보이는 가운데 손목의 금색 팔찌가 단정한 스타일링에 포인트를 더한다.이어진 사진에서 안유진은 흰색 침구 위에 옆으로 누워 한 손으로 머리를 받친 채 카메라를 응시하고 있다. 길게 내려오는 검은 머리와 흰색 민소매 상의가 어우러져 청초한 분위기를 자아낸다. 얼굴과 어깨에 비치는 햇살이 부드러운 표정을 더욱 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 안유진은 검은색 민소매 의상을 입고 양손을 얼굴 가까이 가져간 채 포즈를 취하고 있다. 긴 머리카락을 자연스럽게 흩뜨린 모습에 작은 손목시계와 반지가 어우러져 세련된 분위기를 더한다. 살짝 벌린 입술과 카메라를 향한 시선이 눈길을 끈다.마지막 사진에서 안유진은 흰색 민소매 상의에 검은색 하의를 매치하고 앉아 카메라를 바라보고 있다. 두 손을 얼굴 옆에 모은 채 팔을 무릎 위에 올린 자세로, 자연스럽게 흘러내린 긴 머리카락이 얼굴선을 감싸고 있다. 은은한 조명 아래 또렷한 이목구비와 차분한 표정이 돋보인다.안유진은 최근 패션 매거진 '더블유 코리아'의 디지털 커버 화보를 통해 한층 성숙해진 매력을 선보였다. 안유진은 또 샤넬 워치 앤 파인 주얼리 화보에서는 화려한 장식을 덜어낸 스타일링으로 자연스러운 아름다움을 강조했다.한편 안유진이 속한 아이브는 다섯 번째 미니앨범 'Looks Can Kill'을 발매하고 신곡 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr