사진 = 안유진 인스타그램
사진 = 안유진 인스타그램
그룹 아이브 안유진이 청순하면서도 성숙한 분위기의 사진을 공개해 시선을 사로잡았다.

안유진은 최근 자신의 인스타그램에 하얀 하트 이모지가 담긴 멘트를 남기며 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 안유진은 창가에 서서 긴 검은 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 바라보고 있다. 흰색 민소매 상의에 가느다란 목걸이를 겹쳐 착용한 안유진은 한 손을 귀 옆으로 가져가 머리카락을 만지는 듯한 포즈를 취하고 있다. 또렷한 눈매와 촉촉한 입술이 돋보이는 가운데 손목의 금색 팔찌가 단정한 스타일링에 포인트를 더한다.
사진 = 안유진 인스타그램
사진 = 안유진 인스타그램
이어진 사진에서 안유진은 흰색 침구 위에 옆으로 누워 한 손으로 머리를 받친 채 카메라를 응시하고 있다. 길게 내려오는 검은 머리와 흰색 민소매 상의가 어우러져 청초한 분위기를 자아낸다. 얼굴과 어깨에 비치는 햇살이 부드러운 표정을 더욱 돋보이게 한다.
사진 = 안유진 인스타그램
사진 = 안유진 인스타그램
또 다른 사진에서 안유진은 검은색 민소매 의상을 입고 양손을 얼굴 가까이 가져간 채 포즈를 취하고 있다. 긴 머리카락을 자연스럽게 흩뜨린 모습에 작은 손목시계와 반지가 어우러져 세련된 분위기를 더한다. 살짝 벌린 입술과 카메라를 향한 시선이 눈길을 끈다.
사진 = 안유진 인스타그램
사진 = 안유진 인스타그램
마지막 사진에서 안유진은 흰색 민소매 상의에 검은색 하의를 매치하고 앉아 카메라를 바라보고 있다. 두 손을 얼굴 옆에 모은 채 팔을 무릎 위에 올린 자세로, 자연스럽게 흘러내린 긴 머리카락이 얼굴선을 감싸고 있다. 은은한 조명 아래 또렷한 이목구비와 차분한 표정이 돋보인다.

안유진은 최근 패션 매거진 '더블유 코리아'의 디지털 커버 화보를 통해 한층 성숙해진 매력을 선보였다. 안유진은 또 샤넬 워치 앤 파인 주얼리 화보에서는 화려한 장식을 덜어낸 스타일링으로 자연스러운 아름다움을 강조했다.

한편 안유진이 속한 아이브는 다섯 번째 미니앨범 'Looks Can Kill'을 발매하고 신곡 활동을 이어가고 있다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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