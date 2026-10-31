이순실이 시니어 모델에 도전한다. / 사진제공=KBS '사장님 귀는 당나귀 귀'

이순실이 시니어 모델에 도전한다. / 사진제공=KBS '사장님 귀는 당나귀 귀'

'사장님 귀는 당나귀 귀' 이순실(59)이 43kg 감량에 성공한 가운데 시니어 모델에 도전한다.오는 11월 1일 방송되는 KBS 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 체중 감량 후 달라진 이순실의 일상이 공개된다.이순실은 하이힐을 신고 서울 성수동에 나타난다. 이전과 달라진 그의 모습을 본 전현무는 "설마, 아니지?"라며 놀라워한다. 김숙도 "딴 사람이 됐어"라며 달라진 모습에 감탄한다.이순실은 한때 몸무게가 102kg까지 나갔지만 10개월 동안 43kg을 감량했다고 밝힌다. 현재 키 171cm에 몸무게 59kg을 유지하고 있다는 그는 "뚱뚱할 때 어떻게 살았는지 몰라"라며 체중 감량 후 달라진 일상을 이야기한다.이어 이순실은 시니어 모델에 도전하기 위해 모델 학원을 방문한다. 그는 런웨이 워킹부터 화보 촬영에 필요한 포즈까지 배우며 모델 수업을 받는다.수업에는 83세 시니어 모델 최순화도 등장한다. 최순화의 워킹과 포즈를 지켜본 이순실은 "이게 바로 모델이지"라며 감탄한다.최순화는 시니어 모델 활동으로 얻는 수입도 공개한다. 그는 "해외 프로젝트의 경우 건당 천만 원"이라고 밝혀 놀라움을 안긴다. 이를 들은 이순실 역시 예상보다 높은 금액에 놀란 반응을 보인다.'사당귀'는 지난 방송에서 최고 시청률 6.6%를 기록하며 227주 연속 동시간대 예능 1위를 차지했다. (닐슨코리아)'사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr