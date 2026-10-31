엔믹스 릴리와 설윤, 아일릿 윤아와 원희가 '놀라운 토요일'에 출연한다. / 사진제공=tvN

엔믹스 릴리와 설윤, 아일릿 윤아와 원희가 '놀라운 토요일'에 출연한다. / 사진제공=tvN

그룹 엔믹스 릴리와 설윤, 아일릿 윤아와 원희가 '놀라운 토요일'에 출연한다.31일 방송되는 tvN 예능 '놀라운 토요일'(이하 '놀토')에는 엔믹스와 아일릿 멤버들이 게스트로 출연해 다양한 게임에 참여한다.릴리는 아일릿의 매력을 언급하며 칭찬을 건넨다. 이에 윤아도 엔믹스의 무대 실력을 높이 평가한다. 특히 윤아는 설윤과 고향이 같고 동갑인데다 이름까지 같다며 반가움을 나타낸다. '놀토'에 처음 출연한 설윤은 릴리를 든든한 지원군으로 꼽는다. 앞서 프로그램에 출연한 경험이 있는 원희도 멤버들과 자연스럽게 대화를 이어간다.본격적인 게임에 앞서 부부 셰프가 스튜디오를 찾는다. 출연진은 이들이 준비한 음식을 걸고 '여섯이 한 마음-과자 이름 편' 게임을 진행한다. 원희는 기존 멤버들의 장난에 밀리지 않고 맞받아치며 웃음을 안긴다. 윤아 역시 적극적으로 의견을 내며 승부욕을 나타낸다.이어지는 '팀전 스피드 받쓰'에서는 설윤과 릴리의 활약이 공개된다. 설윤은 자신 있게 도전했다가 예상과 다른 상황에 고개를 숙이며 사과한다. 릴리는 부드러운 말투와 달리 자신의 생각을 분명하게 전달하며 게임에 참여한다.디저트 게임으로는 '오~ 예~ 나~ 컴 온! 퀴즈'가 진행된다. 게스트들은 앨범 홍보 기회를 얻기 위해 정답 맞히기에 나선다. 이 과정에서 붐과 아일릿이 새로운 리믹스 무대를 선보이자 릴리가 서운함을 나타내기도 한다.'놀라운 토요일'은 31일 오후 7시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr