방송인 그리(본명 김동현)가 결혼정보회사 상담 중 아버지 김구라의 재산 규모를 최대 300억 원대로 추정했다.
지난 30일 유튜브 채널 '김그리'에는 '결정사 다녀왔습니다.'라는 제목의 영상이 게재됐다. 그리는 결혼에 대한 현실적인 조언을 들어보기 위해 전문 결혼정보회사를 방문했다. 프로필을 작성하던 그리는 결혼할 때 부모의 경제적 지원을 받을 수 있냐는 질문에 당황했다. 그는 "내 입으로 말하는 게 이상하다"면서도 "아버지가 그렇게 생각하지 않을 수 있지만 있을 것 같다"고 말했다.
김구라의 자산 규모에 대한 질문에는 고민하는 모습을 보였다. 제시된 구간에서 망설이던 그리는 결국 '50억~100억'과 '100억~300억' 구간을 선택했다.
그리는 "아버지가 (방송 활동을) 오래 하셨고, 진짜 안 쉬고 하셨다"라며 "요새 유튜브도 하시고 재테크도 하시니까 정확한 자산 규모는 아마 똑똑하게 잘하셨을 것 같다"고 추측했다.
상담 매니저는 그리의 자산과 경제력, 외모 등을 종합해 동년배 남성 기준 "상위 0.1%"에 해당한다는 높은 평가를 했다. 이에 그리는 "좋게 봐주셔서 감사하다"라며 환한 미소로 화답했다.
매니저가 부모님의 든든한 자산이 커다란 메리트라고 강조하자, 그리는 "효도하겠다"라면서도 "물리적으로 뭔가 이뤄낼 때가 된 것 같다. 물론 아버지만큼은 못 갈 수도 있지만"이라고 다짐했다.
그리는 어린 시절 단칸방에서 살았던 기억을 떠올려 뭉클함을 자아냈다. 그는 "베란다가 내 방이었다. 정말 작은 베란다에서 놀았는데 아버지가 보면서 짠해했다"라고 털어놨다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
지난 30일 유튜브 채널 '김그리'에는 '결정사 다녀왔습니다.'라는 제목의 영상이 게재됐다. 그리는 결혼에 대한 현실적인 조언을 들어보기 위해 전문 결혼정보회사를 방문했다. 프로필을 작성하던 그리는 결혼할 때 부모의 경제적 지원을 받을 수 있냐는 질문에 당황했다. 그는 "내 입으로 말하는 게 이상하다"면서도 "아버지가 그렇게 생각하지 않을 수 있지만 있을 것 같다"고 말했다.
김구라의 자산 규모에 대한 질문에는 고민하는 모습을 보였다. 제시된 구간에서 망설이던 그리는 결국 '50억~100억'과 '100억~300억' 구간을 선택했다.
그리는 "아버지가 (방송 활동을) 오래 하셨고, 진짜 안 쉬고 하셨다"라며 "요새 유튜브도 하시고 재테크도 하시니까 정확한 자산 규모는 아마 똑똑하게 잘하셨을 것 같다"고 추측했다.
상담 매니저는 그리의 자산과 경제력, 외모 등을 종합해 동년배 남성 기준 "상위 0.1%"에 해당한다는 높은 평가를 했다. 이에 그리는 "좋게 봐주셔서 감사하다"라며 환한 미소로 화답했다.
매니저가 부모님의 든든한 자산이 커다란 메리트라고 강조하자, 그리는 "효도하겠다"라면서도 "물리적으로 뭔가 이뤄낼 때가 된 것 같다. 물론 아버지만큼은 못 갈 수도 있지만"이라고 다짐했다.
그리는 어린 시절 단칸방에서 살았던 기억을 떠올려 뭉클함을 자아냈다. 그는 "베란다가 내 방이었다. 정말 작은 베란다에서 놀았는데 아버지가 보면서 짠해했다"라고 털어놨다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
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