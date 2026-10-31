그리가 김구라의 자산을 추정했다. / 사진='김그리' 유튜브 캡처

그리가 김구라의 자산을 추정했다. / 사진='김그리' 유튜브 캡처

방송인 그리(본명 김동현)가 결혼정보회사 상담 중 아버지 김구라의 재산 규모를 최대 300억 원대로 추정했다.지난 30일 유튜브 채널 '김그리'에는 '결정사 다녀왔습니다.'라는 제목의 영상이 게재됐다. 그리는 결혼에 대한 현실적인 조언을 들어보기 위해 전문 결혼정보회사를 방문했다.프로필을 작성하던 그리는 결혼할 때 부모의 경제적 지원을 받을 수 있냐는 질문에 당황했다. 그는 "내 입으로 말하는 게 이상하다"면서도 "아버지가 그렇게 생각하지 않을 수 있지만 있을 것 같다"고 말했다.김구라의 자산 규모에 대한 질문에는 고민하는 모습을 보였다. 제시된 구간에서 망설이던 그리는 결국 '50억~100억'과 '100억~300억' 구간을 선택했다.그리는 "아버지가 (방송 활동을) 오래 하셨고, 진짜 안 쉬고 하셨다"라며 "요새 유튜브도 하시고 재테크도 하시니까 정확한 자산 규모는 아마 똑똑하게 잘하셨을 것 같다"고 추측했다.상담 매니저는 그리의 자산과 경제력, 외모 등을 종합해 동년배 남성 기준 "상위 0.1%"에 해당한다는 높은 평가를 했다. 이에 그리는 "좋게 봐주셔서 감사하다"라며 환한 미소로 화답했다.매니저가 부모님의 든든한 자산이 커다란 메리트라고 강조하자, 그리는 "효도하겠다"라면서도 "물리적으로 뭔가 이뤄낼 때가 된 것 같다. 물론 아버지만큼은 못 갈 수도 있지만"이라고 다짐했다.그리는 어린 시절 단칸방에서 살았던 기억을 떠올려 뭉클함을 자아냈다. 그는 "베란다가 내 방이었다. 정말 작은 베란다에서 놀았는데 아버지가 보면서 짠해했다"라고 털어놨다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr