사진=KBS2 '더 시즌즈'

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'더 시즌즈' 가수 거미가 두 딸의 육아와 가수 활동을 병행하며 하루에 5분도 편하게 앉아 있기 어려운 일상을 털어놨다.30일 방송된 KBS 2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 거미가 게스트로 출연해 육아와 음악에 관한 이야기를 나눴다.이날 성시경은 거미, 조정석 부부와 만나자는 말만 하고 있다며 "두 분이 육아로도 바쁘고 일도 많다"고 말했다. 거미는 "우리 둘이서 오빠 이야기를 자주 한다"며 친분을 드러냈다.성시경은 공연장에서 만난 부부의 첫째 딸 예원 양을 칭찬했다. 그는 "너무 똑똑하고 노래도 좋아하고 끼도 많더라"며 "하긴 거미, 조정석 부부의 아이니까"라고 감탄했다. 이어 자신을 '거인 삼촌'이라고 표현하며 아이가 기억하고 있는지 궁금해했다.거미는 "아마 TV 보면서 인사할 거다"라며 두 사람의 첫 만남을 떠올렸다. 그는 "시경 오빠가 우리 아이를 처음 마주하는 순간에 멋진 왕자님처럼 무릎을 한쪽 꿇고 눈높이를 맞춰줬다"며 "그랬더니 아이가 반해버려서 성시경 삼촌 이야기만 계속했다"고 전했다.다만 딸의 관심은 다른 가수에게로 옮겨갔다고. 거미는 "다시 바뀌긴 했다. 존박 씨를 보고 노래도 잘하고 멋있다고 했다"며 아이가 그를 '존박이 삼촌'이라고 부른다고 밝혔다. 이어 "원래는 악뮤를 너무 좋아해서 콘서트에도 데려갔다"고 덧붙였다.성시경은 "악뮤는 괜찮다. 거인 삼촌이 인정해 준다"고 말하면서도 서운한 듯 우는 시늉을 했다. 거미는 "예원이가 보면 '삼촌도 좋아요'라고 하면서 울지 말라고 위로해 줄 것"이라며 웃었다.두 아이를 키우는 경험은 음악 작업에도 영향을 줬다. 거미는 선공개곡 'Perfect World'(퍼펙트 월드)에 대해 "아이를 둘 키우다 보니까 내가 지금 느끼는 감정은 주로 아이한테 맞춰져 있다"고 설명했다.이어 "데모를 받고 듣자마자 아이를 생각하면서 가사를 적게 됐다"며 "첫째 때는 이런 감정을 제대로 담은 곡이 없었는데, 이번에 다시 그때 느낌을 느끼면서 만들게 됐다"고 밝혔다.현실적인 육아 고충도 숨기지 않았다. 거미는 "진짜 다르긴 하다. 특히 두 명은 다르다"며 "하루에 5분도 그냥 앉아 있을 수가 없다"고 털어놨다.가사 작업과 식사도 이동 시간을 활용하고 있었다. 그는 "가장 오래 앉아서 뭔가 할 수 있는 시간은 차 안에서 이동 중일 때"라며 "그때 혼자 가사도 쓰고 노래도 외우고 밥도 먹는다. 그 시간밖에 없다"고 말했다.바쁜 일상 속에서도 두 딸이 주는 행복이 더 크다고 강조했다. 거미는 "체력적으로는 힘들지 모르겠지만 그럼에도 너무 행복하다는 생각이 훨씬 많이 든다"고 밝혔다. 이어 "예전에는 오히려 컨디션에 더 신경 쓰고 연연했다면 지금은 그런 게 없다. 그냥 해내는 것"이라며 달라진 마음가짐을 전했다.한편 거미는 2018년 한 살 연상의 배우 조정석과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr